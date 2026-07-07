Todo listo en Campo de Criptana para hacer vibrar al público con la música del Festival Arte Entre Gigantes

Un año más, el corazón de La Mancha se llenará de música con la celebración del Festival Arte Entre Gigantes, una iniciativa impulsada por la Orquesta Ciudad de La Mancha, que celebra su séptima edición del 10 al 15 de agosto en Campo de Criptana (Ciudad Real).

Consolidado como uno de los eventos culturales más destacados de la región, el festival propone un espacio cultural, integrador y comprometido, enmarcado en el singular patrimonio arquitectónico y natural de la localidad. La programación de este año reunirá a grandes figuras de la música internacional, con conciertos en enclaves únicos como el Teatro Cervantes, la Casa de la Torrecilla, Restaurante las Musas y el Cerro de la Paz.

Esta nueva edición se abrirá el 10 de agosto en el Teatro Cervantes con un concierto que une al virtuoso guitarrista Yamandú Costa con la Orquesta Ciudad de la Mancha bajo la dirección de Fernando Bustamante. El concierto supone la presentación de "Santuario", el primer trabajo discográfico de la Orquesta Ciudad de la Mancha junto a Yamandu Costa, una propuesta donde tradición, virtuosismo y nuevas sonoridades latinoamericanas se encuentran en un diálogo musical vibrante y emocionante. Además, contará con la colaboración de Antonio Serrano (armónica), Bandolero (percusión) y Mario Capodicasa (Contrabajo).

El 11 de agosto en la Casa de la Torrecilla, se dará cita uno de los grandes referentes del cuatro venezolano y ganador de un Latin Grammy, Jorge Glem, quien ha llevado este instrumento a escenarios de todo el mundo, conquistando al público con una propuesta innovadora y profundamente conectada con las raíces musicales venezolanas.

En la noche del 12 de agosto, la mezcla explosiva de Rhythm & Blues clásico, soul y groove de Los Saxos del Averno se conecta con los sabores del Restaurante Las Musas, un perfecto maridaje estival con el que deleitarse en uno de los lugares más emblemáticos de Campo de Criptana.

El 13 de agosto en el Cerro de la Paz, Miron Rafajlovic Quartet presentará su nuevo espectáculo «Mediterranean Soul», un proyecto que une tradición mediterránea, improvisación y raíces balcánicas. Miron Rafajlovic es un trompetista y multinstrumentista bosnio afincado en España, reconocido por su versatilidad y por fusionar jazz, flamenco y músicas balcánicas en un lenguaje sonoro profundamente personal.

La séptima edición del festival se cierra con Diego Guerrero en el Cerro de la Paz. Diego Guerrero regresa con «Por la Tangente», un trabajo donde flamenco, jazz y world music se entrelazan en una propuesta innovadora y profundamente personal. Tras el éxito internacional de «Vengo Caminando», nominado a los Latin Grammy, el artista reafirma su identidad musical rompiendo fronteras estilísticas sin perder la esencia flamenca que define su trayectoria.

Toda la información sobre los conciertos está disponible en la web oficial: https://arteentregigantes.es/. Las entradas y abonos pueden adquirirse ya a través de https://www.globalentradas.com/.

El festival cuenta con el patrocinio y colaboración del Ayuntamiento de Campo de Criptana, Diputación de Ciudad Real, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Globalcaja, Castilla la Mancha Media, Cojali, Bodega El Vínculo, Vinícola del Carmen, Restaurante Las Musas, Grupo Huertas, Coca Cola, Knobloch Strings, Casa Rural "Vamos Allá", Casa Cueva "El Atardecer", Hotel Rural "La Casa de los 3 Cielos", Como en Casas, El Orejón, Carnicería Fuente del Caño, La Casa de la Torrecilla y Henri Moerel Foundation.

El festival refuerza su dimensión social con la continuidad del proyecto "Gigante Solidario", iniciado en 2024, cuyo objetivo es apoyar a colectivos en situación de vulnerabilidad y fomentar la concienciación sobre la importancia de la investigación. En esta edición, la recaudación irá destinada a Luz de la Mancha (https://asociacinluzdelaman.wordpress.com/).

Formación musical de excelencia, curso "Arte Entre Gigantes"

Además del festival, del 10 al 16 de agosto se desarrollará una nueva edición de los Cursos "Arte Entre Gigantes", un programa formativo que incluye clases individuales, talleres, orquesta, actividades lúdicas y acceso a los conciertos del festival. Este año, se incorpora la especialidad de contrabajo, sumándose a las ya consolidadas de guitarra, instrumentos de plectro y piano.

El curso contará con un profesorado de primer nivel: Pedro Mateo, Marco Smaili, Mari Carmen Simón, Marta Escudero, Rubén García, Cristina Díaz, Mario Mora y David Tinoco. Las inscripciones y toda la información están disponibles en la web oficial del festival: https://arteentregigantes.es/.

El Festival Arte Entre Gigantes se consolida como una referencia en la agenda musical del verano, combinando arte, patrimonio, formación y compromiso social. Una oportunidad única para disfrutar de la música en un entorno inigualable. Así pues, os damos la bienvenida a la sexta edición del festival Arte Entre Gigantes: un sueño quijotesco convertido en una realidad palpable y repleta de personalidad.