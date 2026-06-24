Raphael cerrará este viernes Uclés Música 2026 con un concierto íntimo en el Patio Barroco del Monasterio

El cantante Raphael durante uno de sus conciertos.

El Monasterio de Uclés se prepara para vivir este viernes una de las grandes citas culturales del verano en Castilla-La Mancha. Raphael será el encargado de clausurar la edición 2026 de Uclés Música con un concierto en el Patio Barroco del conocido como El Escorial de la Mancha.

Tras el éxito del concierto inaugural protagonizado por Pablo López el pasado sábado, el festival afronta su última gran noche con la actuación de una de las figuras más reconocidas e influyentes de la música en español.

El artista de Linares llegará a Uclés con "Raphaelísimo", un espectáculo que recorre los grandes éxitos de una trayectoria de más de seis décadas sobre los escenarios.

El público que disfrutó del concierto de Pablo López.

Durante la velada sonarán algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera, entre ellas "Mi gran noche", "Yo soy aquel", "Escándalo", "En carne viva" o "Como yo te amo", temas que forman parte de la historia de la música española y que siguen congregando a varias generaciones de seguidores.

El concierto tendrá lugar en el Patio Barroco del monasterio, un espacio patrimonial de gran valor histórico que ofrece una experiencia poco habitual para un artista acostumbrado a llenar grandes auditorios y recintos de todo el mundo.

El aforo, limitado a unas mil personas, permite una cercanía difícil de encontrar en otros escenarios de su gira.

Quedan pocas entradas

La organización ha destacado la excelente acogida que ha tenido la programación de esta edición y ha señalado que apenas quedan algunas entradas disponibles para asistir a una actuación que reunirá a público procedente de distintos puntos de España e incluso del extranjero.

Las últimas localidades pueden adquirirse a través de Monasterio de Uclés, en la plataforma de venta de entradas de El Corte Inglés y en la taquilla del propio monasterio.

Además del concierto, los asistentes podrán completar la experiencia con una cena especial en el histórico refectorio del monasterio, una propuesta limitada a un centenar de personas.