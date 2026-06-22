El cantante Pablo López conquista el Monasterio de Uclés en una noche llena de música y emoción

El Monasterio de Uclés vivió el pasado sábado una de esas veladas destinadas a permanecer en la memoria. Pablo López inauguró la nueva edición de Uclés Música con un concierto brillante y emocionante que llenó el histórico Patio Barroco.

Durante más de dos horas, el cantante y compositor malagueño ofreció un recorrido por algunas de las canciones más destacadas de su último trabajo, combinándolas con los grandes éxitos que han marcado su trayectoria. Con la única compañía de su piano en muchos momentos del concierto y una capacidad interpretativa excepcional, logró conectar con el público desde los primeros compases.

Las nuevas composiciones fueron recibidas con entusiasmo por los asistentes, mientras que temas ya imprescindibles de su repertorio fueron coreados de principio a fin en una atmósfera de complicidad y cercanía.

La singularidad del entorno volvió a desempeñar un papel fundamental en la experiencia. El imponente Patio Barroco del Monasterio de Uclés ofreció el marco perfecto para una actuación cargada de sensibilidad, intensidad y emoción, reafirmando la capacidad de Uclés Música para unir patrimonio, cultura y grandes artistas en un mismo espacio.

Con esta actuación, Pablo López inauguró una nueva edición de Uclés Música que vuelve a situar al Monasterio de Uclés como uno de los grandes referentes culturales del verano. Impulsado por la Fundación Fernando Núñez, el ciclo continúa apostando por una programación de primer nivel en un enclave patrimonial único, ofreciendo al público experiencias musicales difíciles de encontrar en otros escenarios.

La programación continuará el próximo 26 de junio con el esperado concierto de Raphael, una de las figuras más icónicas de la música en español. Con más de seis décadas de trayectoria artística y un repertorio que forma parte de la historia musical de varias generaciones, el artista llegará al Monasterio de Uclés con su espectáculo Raphaelísimo para protagonizar una nueva noche inolvidable en el Patio Barroco.

Las últimas entradas pueden adquirirse a través de www.monasteriodeucles.es, en la plataforma de venta de entradas de El Corte Inglés y en la taquilla del Monasterio.