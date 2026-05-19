De Velázquez a Zurbarán o El Greco: más de 30 organizaciones ceden obras a la exposición 'Primada' en Toledo

La exposición 'Primada. VIII Centenario de la Catedral de Toledo' contará con más de una treintena de instituciones y entidades culturales que prestarán obras, apoyo y colaboración. Entre los principales colaboradores figuran museos de referencia como el Museo del Prado, el Museo de los Uffizi, el Museo de Bellas Artes de Bilbao o el Museo de Santa Cruz, además de archivos, bibliotecas, ayuntamientos, arzobispados, monasterios y colecciones particulares.

Además, participarán entidades y patrocinadores vinculados a la organización y difusión del proyecto cultural, entre las que está la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, el Cabildo de la Catedral Primada y otras entidades como la Fundación Soliss.

La muestra se ha presentado en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid, donde la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha destacado que la exposición se podrá ver del 25 de mayo al 14 de octubre de 2026 en la propia Catedral.

Con un presupuesto de más de 2,2 millones, reunirá alrededor de 330 obras de muy diversa naturaleza y de diferentes épocas, estilos, técnicas y formatos, con el fin de "analizar la relevancia histórica y artística del templo desde el siglo XIII hasta el XVIII".

El conjunto incluye piezas de destacados maestros españoles como Diego Velázquez, El Greco, Francisco de Zurbarán o Alonso Cano, junto a una relevante representación de artistas extranjeros como Giovanni Bellini y Luca Giordano.

Dos etapas

El discurso de la exposición se articula en dos grandes etapas. La primera abarca desde el inicio de la construcción hasta su finalización a finales del siglo XV, destacando la estrecha relación entre la grandeza artística del templo y el papel de sus arzobispos como primados.

La segunda parte se centra en la Edad Moderna, poniendo en valor el mecenazgo de los arzobispos toledanos y su voluntad de proyectar el esplendor de la catedral como referente del mundo católico.

Olmedo ha explicado que entre los principales legados de la exposición destacan la restauración de más de un centenar de obras, llevada a cabo por un equipo de 15 profesionales, además de la elaboración de un catálogo de gran envergadura.

La publicación se hará en dos volúmenes con 1.300 páginas, 31 artículos y las fichas de todas las piezas expuestas, con un precio de 60 euros. Se trata de un trabajo de un centenar de profesores e investigadores de prestigiosas universidades europeas y americanas, así como especialistas y conservadores de museos.

La exposición está comisariada por Javier Martínez de Aguirre Aldaz, responsable de la primera parte y especialista en arte medieval, y Benito Navarrete Prieto, encargado de la segunda y experto en pintura española de la Edad Moderna y el Barroco. El proyecto museográfico ha sido diseñado por Francisco Bocanegra.