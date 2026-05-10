La ciudad romana perfecta para recorrer a pie acoge una cata de vino y queso: gastronomía y patrimonio fusionados

El próximo 16 de mayo, el Parque Arqueológico de Segóbriga (considerado una de las ciudades romanas mejor conservadas de España) acogerá una cata comentada de vino procedente de Bodegas Conrado y queso de la quesería Villarejo.

La Diputación de Cuenca en colaboración con Donde Nacen los Sabores, han organizado esta visita guiada que tendrá una duración de tres horas y comenzará a las 11:00 horas.

La diputada de Patrimonio, Mayte Megía, ha destacado que solo en el mes de abril han registrado un total de 12.505 visitantes. Situado en el término municipal de Saelices (Cuenca), Segóbriga son los restos de una ciudad romana que conserva el acueducto, las necrópolis, la muralla o el teatro inaugurados en tiempos de Tito y Vespasiano, hacia el 79 d. C.

Vista aérea de Segóbriga. Cultura CLM

El conjunto, que pudo albergar hasta 2.000 espectadores, destaca por su originalidad, ya que bajo la parte alta del graderío se construyó una calle abovedada que comunicaba las dos puertas de la ciudad y, sobre él, una serie de edificaciones integraron el edificio dentro del recinto amurallado.

El teatro se construyó sobre una ladera para apoyar el graderío directamente sobre la roca. La cávea está dividida en tres partes en altura, de las que se conservan en buen estado la cávea ima y media cávea. La orchestra, casi semicircular, está rodeada de tres escalones para los asientos de las autoridades.

Frente a ella se sitúa el proscaenium o tablado de madera, decorado en su pequeña fachada con semicolumnas esculpidas y pintadas. Tras el tablado se alzaba la frons scaena -hoy perdida-, una fachada monumental que servía de tornavoz y que estaba decorada con columnas y esculturas de togados y personajes de la familia imperial, presididas por la diosa Roma.

En este teatro, los segobricenses asistían a las representaciones de obras dramáticas donde los actores profesionales, conocidos con el nombre de histriones, se repartían varios papeles en una misma obra, portando máscaras con las que se identificaban sus personajes.

Pasó desapercibido hasta los años 60

A partir del siglo IV d. C., el teatro se transformó y se situaron en él viviendas. Enterrado y olvidado, pasó desapercibido hasta las excavaciones de M. Almagro Basch en los años 60 del siglo XX.Su restauración permitió de nuevo su utilización como espacio escénico, por lo que la tradición teatral de la antigua ciudad romana no se ha perdido.

Desde 1982, se celebra el Festival de Teatro de Primavera, donde cada mes de abril grupos de alumnos de educación secundaria representan obras clásicas como Las Troyanas, Medea o Electra. También acoge conciertos de música clásica en verano dentro de la programación cultural del Parque Arqueológico de Segóbriga.

Precio de la visita

La entrada general al Parque Arqueológico de Segóbriga cuesta 6 euros, pero hay una tarifa reducida (3 euros) para estudiantes de hasta 25 años, personas con carné joven, familias numerosas, mayores de 65 años, desempleados, discapacitados y grupos de más de 25 personas con reserva previa. Los menores de 8 años pueden acceder de forma gratuita.