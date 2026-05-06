Las Jornadas Condales de Fuensalida (Toledo) se celebrarán del 3 al 5 de julio y tendrán su propia moneda

Las Jornadas Condales de Fuensalida (Toledo) celebrarán su quinta edición del 3 al 5 de julio con la incorporación de una moneda conmemorativa propia, denominada "el condal", como principal novedad de un evento que se consolida en el calendario cultural de la localidad.

Los concejales de Cultura y Comunicación, Miriam Mera y Borja Sánchez-Heredero, han anunciado los detalles durante una reunión organizativa con las asociaciones locales implicadas en la cita, que cada año recrea el ambiente del Renacimiento y atrae tanto a vecinos como a visitantes.

La moneda simbólica bautizada como "el condal" busca enriquecer la experiencia de las jornadas y reforzar la ambientación histórica de un evento que combina divulgación, tradición y ocio en las calles de Fuensalida.

Presentación de las jornadas.

El eje central de esta edición será la representación teatral "Fuensalida, capital de un imperio", que recrea la llegada del rey Felipe II al municipio en 1580 para visitar a los condes, uno de los episodios históricos más relevantes de la localidad.

Con esta programación, el Ayuntamiento apuesta por seguir impulsando unas jornadas que, en su quinto aniversario, aspiran a consolidarse como una de las principales propuestas culturales del municipio y de su entorno.