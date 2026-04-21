El Festival 'El Greco' cierra su temporada de primavera con una Batalla de Órganos dedicada al Corpus de Toledo

El Festival de Música 'El Greco' en Toledo, que conmemora el octavo centenario de la Catedral Primada, cerrará su temporada de primavera con una Batalla de Órganos dedicada al Corpus. Será el próximo sábado 25 de abril a las 20 horas, en el crucero del templo.

Durante el acto, se recordará mediante las improvisaciones los momentos más significativos de la fiesta del Corpus de Toledo, como son las mañanas en las que se colocan los tapices o se esparce el tomillo, la bendición en la plaza de Zocodover o la entrada gloriosa de la Custodia en la Catedral.

Participarán los organistas Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Carlo Maria Barile, Rui Soares y Juan José Montero, con improvisaciones y con obras de Joan Sebastian Bach, Cabanilles, Antonio Soler y Aguilera de Heredia.

Ejecutarán las piezas en el gran órgano del Emperador que corona la puerta de los Leones, los de Berdalonga y Echevarría situados en el Coro, el órgano del Sagrario, un clave, los tres realejos, pequeños órganos que se usaban en la procesión del Corpus toledano, y en la Lira del cielo.

Este instrumento tiene un teclado y produce un sonido de cuerda frotada especialmente suave y celestial. Fue construida en 1625 por el fraile Raymundo Truchado y adquirida por la Catedral de Toledo en 1628, donde permaneció en uso hasta 1803. El instrumento original se conserva en la actualidad en el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas, pero el polaco Slawomir Zubrzycki ha realizado una copia exacta del ejemplar histórico que ha permitido recuperar el sonido de la lira en Toledo.

A las 19 horas, antes del concierto, la Sala Capitular de Verano de la Catedral albergará una sesión de 'Hablamos del concierto' a cargo de Juan Ignacio de Mesa, patrono de la Real Fundación de Toledo y gran conocedor de la fiesta del Corpus.

Entradas

Las entradas para la Batalla pueden adquirirse en la web www.musicagreco.com, en las oficinas de la Real Fundación de Toledo y los días de concierto desde las 19 horas en la taquilla habilitada en la Sala Capitular de Verano de la Catedral.

El Festival de Música El Greco en Toledo está organizado por la Real Fundación de Toledo y la Fundación Primatialis Sedes Toletana para conmemorar el VIII Centenario de la Catedral, con la colaboración del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación y la Junta.