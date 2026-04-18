Las diez obras públicas históricas de Castilla-La Mancha que necesitan rehabilitación urgente

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha elaborado su II Catálogo de Actuaciones en el Patrimonio de las Obras Públicas, un documento con 102 infraestructuras de toda España que requieren intervención para su conservación y evitar su pérdida.

El documento, presentado en el marco del II Congreso Internacional de Patrimonio de la Obra Pública y la Ingeniería Civil celebrado en Valencia, incluye un total de 10 infraestructuras de Castilla-La Mancha.

Se trata de una decena de infraestructuras repartidas por las cinco provincias, "muchas de ellas sin uso, en estado de abandono o con un deterioro progresivo, lo que ha llevado a plantear intervenciones concretas para su recuperación".

Acueducto de Alcaraz (Albacete)

Entre las obras recogidas está el acueducto de Alcaraz, una infraestructura de los siglos XV y XVI diseñada para abastecer de agua a la población. Actualmente, solo se conserva en buen estado el tramo más visible, mientras que el resto del trazado permanece oculto o en fincas privadas.

Acueducto de Alcaraz. Foto: Turismo CLM.

El catálogo propone investigar su recorrido completo, consolidar los restos existentes y facilitar su visita mediante accesos y señalización adecuada.

Estación de Chinchilla (Albacete)

En la misma provincia está la estación de Chinchilla, que llegó a ser uno de los grandes nodos ferroviarios del país desde su inauguración en 1912. Tras décadas de actividad, el edificio permanece abandonado y en avanzado estado de deterioro.

El catálogo propone su protección patrimonial y su recuperación como elemento divulgativo.

Estación de Chinchilla. Foto: Lista Roja del Patrimonio.

Túnel de Talave (Albacete)

Se trata de una pieza clave del trasvase Tajo-Segura, que mantiene un buen estado de conservación y continúa operativo. Es una de las grandes obras hidráulicas subterráneas de Europa, con más de 30 kilómetros de longitud.

Túnel de Talave. Foto: Bortubo.

Sin embargo, los expertos recomiendan reforzar su monitorización técnica ante el envejecimiento de materiales y apostar por su divulgación mediante herramientas digitales que permitan conocer su complejidad sin acceso directo.

Fábricas de luz de las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real)

Se trata de seis centrales hidroeléctricas que abastecieron de electricidad a buena parte de la región hasta los años 70.

Hoy en día, las edificaciones se mantienen sin cubiertas y con la maquinaria desaparecida por vandalismo, lo que ha llevado a proponer la creación de una ruta turístico-patrimonial que permita recuperar su memoria industrial.

Fábricas de luz de las Lagunas de Ruidera. Foto: Lista Roja del Patrimonio.

Puente romano de Baebio Publio Venusto (Ciudad Real)

Es una infraestructura del siglo I vinculada a la red viaria del Campo de Calatrava. Permanece sumergido gran parte del año bajo las aguas de un embalse, lo que dificulta su conservación y visita.





El catálogo plantea actuaciones de consolidación y su integración en el entorno arqueológico de Oreto-Zuqueca.

Puente de hierro sobre el río Valdeazogues en Chillón (Ciudad Real)

Es un ejemplo de ingeniería metálica del siglo XIX vinculado a la antigua carretera Córdoba-Almadén. Tras quedar fuera de servicio, presenta graves problemas de corrosión y deterioro estructural.

Los técnicos reclaman una intervención urgente que evite su colapso y permita estudiar su reutilización como paso peatonal o cicloturista.

Puente de hierro sobre el río Valdeazogues en Chillón. Foto: Cultura CLM.

Depósitos de agua y el muelle de carga de la antigua estación de Cuenca

Fueron infraestructuras clave para el funcionamiento ferroviario durante el siglo XX. Tras el cierre de la línea en 2021, el conjunto ha quedado abandonado y afectado por vandalismo.

Depósitos de agua y el muelle de carga de la antigua estación de Cuenca. Foto: Lista Roja.

La propuesta pasa por su rehabilitación e integración en un espacio expositivo vinculado a la historia del ferrocarril.

Salinas de Imón en Guadalajara

Se trata de un complejo de origen medieval que llegó a ser uno de los principales centros de producción de sal del interior peninsular. Pese a su declaración como Bien de Interés Cultural, el conjunto se encuentra en estado de abandono, con deterioro de estructuras y pérdida de elementos.

Se plantea su restauración y su incorporación a itinerarios turísticos y educativos.

Salinas de Imón en Guadalajara. Foto: Lista Roja.

Presa de Moracantá en Toledo

Es una obra hidráulica romana destinada al riego agrícola. Aunque se conserva parcialmente, presenta un estado de deterioro que hace necesario documentarla, limpiar su entorno y facilitar su interpretación mediante señalética y rutas patrimoniales.

Presa de Moracantá en Toledo. Foto: Cultura CLM.

Puente viejo de Talavera de la Reina (Toledo)

Uno de los símbolos patrimoniales de la ciudad que sufrió un derrumbe parcial en 2025 tras una crecida del Tajo.

Puente viejo de Talavera.

La infraestructura se encuentra ahora en proceso de estudio para su reconstrucción con criterios históricos y su integración en itinerarios culturales.