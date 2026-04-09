Las V Jornadas Renacentistas de Villaseca de la Sagra recrearán el paso de los comuneros por la localidad el 22 de mayo

Las V Jornadas Renacentistas de Villaseca de la Sagra (Toledo) se celebrarán del 22 al 24 de mayo y su eje central será 'El paso de los comuneros por Villaseca de la Sagra', un espectáculo cargado de emoción, teatro y rigor histórico que no solo representa un episodio de la historia, sino también "el orgullo de un pueblo que no olvida, que revive y que siente su pasado como parte de su presente".

El diputado de Cultura, Tomás Arribas, ha subrayado durante su intervención que estas jornadas "han sabido crecer, consolidarse y dar un paso más en su proyección en tan solo cinco ediciones", destacando especialmente su reciente incorporación a la Asociación Nacional de Recreaciones Históricas, "un reconocimiento que pone en valor el rigor, la calidad y el esfuerzo que hay detrás de este proyecto".

En el acto han participado también el alcalde de Villaseca de la Sagra, Jesús Hijosa; el concejal Fernando Sánchez, ideólogo de la recreación; el guionista Juan Manuel Aguado; y el ilustrador toledano Toni Reollo, autor del cartel anunciador de esta edición, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Arribas ha puesto en valor el carácter participativo de estas jornadas, asegurando que "si hay algo que define esta iniciativa es el compromiso colectivo de todo un pueblo con su historia", y ha recordado que la recreación histórica cuenta con la implicación directa de numerosos vecinos que dan vida a este episodio del siglo XVI.

El diputado de Cultura ha destacado también la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo de la provincia, señalando que "no solo contribuyen a recuperar y difundir nuestro patrimonio histórico, sino que también generan actividad económica, atraen visitantes y fortalecen la identidad de nuestros pueblos".

Por su parte, el alcalde de Villaseca ha agradecido el respaldo de la Diputación y ha destacado que "se trata de un hecho cultural y verídico que forma parte de nuestra historia, pero también de una manifestación cultural que une al pueblo, con una participación muy importante de los vecinos".

En este sentido, ha señalado que estas jornadas "hacen pueblo, hacen cultura y atraen a muchas personas que comparten con Villaseca esa aproximación a un episodio clave de la historia de Castilla".

Hijosa ha añadido que esta quinta edición supone "un paso muy importante para consolidar estas jornadas", mostrando su confianza en que "puedan perdurar en el tiempo, transmitirse a las nuevas generaciones y, en el futuro, llegar a ser declaradas de interés cultural".

El concejal de Cultura ha sido el encargado de detallar la programación de actividades previstas durante todo el fin de semana, que arrancará el viernes 22 de mayo por la tarde con la celebración de unos entremeses y el pregón inaugural, dando paso a tres días en los que Villaseca de la Sagra se transformará en un auténtico escenario renacentista.

Durante el sábado y domingo, vecinos y visitantes podrán disfrutar del mercado renacentista, espectáculos, propuestas culturales, actividades infantiles y distintas representaciones que llenarán las calles de ambiente y color.

Sánchez ha destacado que el instante más esperado llegará el sábado con la recreación de 'El paso de los comuneros por Villaseca de la Sagra', eje central de estas jornadas, que volverá a ofrecer un espectáculo cargado de emoción, teatro y rigor histórico: "un momento que no solo representa un episodio de nuestra historia, sino también el orgullo de un pueblo que no olvida, que revive y que siente su pasado como parte de su presente".

Cartel oficial

Durante la presentación se ha dado a conocer el cartel oficial de esta quinta edición, obra del ilustrador toledano Toni Reollo, quien ha explicado que "nace con la intención de atraer desde el primer vistazo la intensidad de uno de los momentos más duros de nuestra historia, como es la Guerra de las Comunidades".

El autor ha señalado que ha querido representar esa tensión "a través del fuego, que no solo simboliza la destrucción de la villa, sino también el desastre de la guerra", destacando además que la composición, con el castillo y la escena nocturna, "refuerza ese ambiente de incertidumbre".

Además, el artista ha desarrollado un cómic inspirado en la recreación, contribuyendo así a la difusión de este evento desde una perspectiva creativa y accesible para todos los públicos.

Por su parte, el guionista de la recreación ha agradecido el apoyo institucional a este tipo de iniciativas "que protegen nuestra cultura, nuestras raíces y nuestra identidad", subrayando que desde el inicio se planteó que la historia de Villaseca "no debía quedarse en los libros o en los archivos, sino salir a la calle y hacer protagonistas a los propios vecinos".

Aguado ha destacado que esta recreación convierte al municipio "no en un mero espectador, sino en protagonista de su propia historia", y ha puesto en valor que este año "es especialmente importante, ya que, tras un exhaustivo proceso de evaluación, hemos sido admitidos en la Asociación Nacional de Fiestas y Recreaciones Históricas".

La presentación ha concluido con la interpretación de una breve escena de la recreación histórica, a cargo de varios participantes, que ha servido como adelanto del espectáculo que podrá disfrutarse durante las jornadas.