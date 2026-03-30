Yuncos (Toledo) volverá a convertirse en la capital del cómic el próximo 25 de abril

El Ayuntamiento de Yuncos (Toledo), a través de la Concejalía de Cultura, Juventud, Comunicación y Turismo, ha presentado la tercera edición de Yuncomic, un evento que se celebrará el próximo 25 de abril consolidándose como una de las citas culturales y juveniles más destacadas del municipio.

En esta nueva edición, Yuncomic da un paso más con una programación más variada y ambiciosa, reuniendo a profesionales del cómic, el audiovisual y la cultura pop.

Entre los invitados destacan Álvaro Wasabi, divulgador audiovisual especializado en cine y narrativa; Marcial Toledano Vargas, dibujante con trayectoria internacional en editoriales como DC Comics e Image Comics; Legión 501, reconocida organización de fans de Star Wars con una destacada labor solidaria; Dragonz Films, productora de cine independiente que ofrecerá una charla sobre el proceso creativo en el cine de acción; Borja Justicia León, creador audiovisual y autor del cartel de esta edición, que impartirá una masterclass de dibujo y Asociación Tolerol, que acercará el mundo del rol y los juegos de mesa al público.

La programación incluirá charlas, talleres, firmas, exhibiciones, espacios temáticos y zonas de merchandising, además de una amplia oferta de ocio participativo.

Uno de los principales atractivos serán los torneos de videojuegos, que se celebrarán de 11:15 a 16:30 horas, con títulos como Mario Kart, Guitar Hero, Super Smash Bros y Street Fighter.

Tercera edición

Impulsado por el Espacio Joven en colaboración con Proyecto Kieu, Yuncomic nació en 2022 con el objetivo de fomentar la cultura popular japonesa y americana, así como ofrecer una alternativa de ocio saludable, creativa e inclusiva dirigida a jóvenes, familias y público de todas las edades, ha informado el ayuntamiento sagreño.

El concejal del área, Carlos Gamboa, ha señalado que “Yuncomic refleja el compromiso del Ayuntamiento de Yuncos por impulsar actividades culturales que conecten con la juventud y, al mismo tiempo, generen espacios de encuentro y convivencia para todos los vecinos”.

En este sentido, el consistorio subraya que el crecimiento del evento ha sido posible gracias al trabajo continuo del Espacio Joven, con un papel destacado del dinamizador juvenil Daniel Mancebo, cuya labor ha sido clave en la organización, dinamización y consolidación de esta iniciativa desde sus inicios.

Desde su primera edición, que reunió a cerca de 150 personas, Yuncomic ha experimentado una evolución constante tanto en participación como en programación. La segunda edición amplió notablemente su oferta de actividades, incorporando nuevos talleres, concursos, exhibiciones y la presencia de autores del ámbito del cómic.

Con esta tercera edición, Yuncomic se consolida como un espacio de encuentro donde conviven el cómic, la ilustración, el cine, los videojuegos, el cosplay y la creatividad.

El Ayuntamiento de Yuncos invita a vecinos y visitantes a disfrutar de esta jornada, que promete ser la edición más completa hasta la fecha, reafirmando el compromiso del municipio con una cultura abierta, participativa y cercana.