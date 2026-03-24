Aitana, Raphael, Antonio Orozco o La Oreja de Van Gogh, entre las 70 propuestas de la Primavera Cultural de Albacete

La ciudad de Albacete se prepara para vivir una Primavera Cultural 2026 con más de 70 propuestas artísticas, musicales, escénicas y pedagógicas. Entre ellas, destacan los conciertos de Aitana, Antonio Orozco, Hombres G, La Oreja de Van Gogh, Raphael o Fito & Fitipaldis.

La programación arrancará con el Shimmy Fest 2026, que se celebrará del 26 al 29 de marzo, convirtiendo Albacete en un punto de encuentro internacional para amantes del swing con actividades formativas, baile social y propuestas abiertas a la ciudadanía en el centro y en la escalinata de la Catedral de San Juan Bautista.

Durante el mes de abril tendrá lugar el XLV Concurso Nacional de Jóvenes Pianistas 'Ciudad de Albacete', que se desarrollará del 7 al 10 de abril entre el Museo Municipal, el Teatro Circo y otros espacios de la ciudad, reuniendo a jóvenes talentos de todo el país en una de las citas musicales más consolidadas del calendario cultural, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

A continuación, del 13 al 15 de abril, la ciudad acogerá la Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha, con espectáculos de teatro, danza, música y títeres en espacios como la Plaza del Altozano, la Filmoteca, el Teatro Circo y la Casa de la Cultura José Saramago, acercando las artes escénicas tanto al público general como al ámbito educativo .

La programación continuará con la exposición fotográfica 'Juntos porque somos hermanos', organizada por Aldeas Infantiles SOS, que podrá visitarse del 14 de abril al 4 de mayo en el Paseo Central del Parque Abelardo Sánchez, ofreciendo una mirada internacional sobre la infancia y los vínculos familiares.

El 17 de abril, la Caseta de los Jardinillos acogerá el festival Indomables, una propuesta dirigida a los más jóvenes, con entrada gratuita y centrada en la música urbana con la participación de artistas locales emergentes y sesiones de DJ .

El 18 de abril, el Estadio José Copete será escenario del concierto de Fito & Fitipaldis dentro de su gira Aullidos Tour 25/26.

A partir del día 28 de abril se celebrarán, en diferentes jornadas, las actividades con motivo del Día Internacional de la Danza en espacios como la Casa de la Cultura José Saramago, la Plaza de la Constitución, la Plaza Virgen de Los Llanos y la Plaza del Altozano, con espectáculos, muestras y actividades abiertas al público.

Participarán el Real Conservatorio de Música y Danza de la Diputación y el Conservatorio Profesional de Danza José Antonio Ruiz de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la Universidad Popular, A.C. Coros y Danzas El Trillo, la Unión Musical, A.C. Coros y Danzas San Pablo, Albadanza y Dánzame mucho.

Una de las actividades destacadas de este ciclo tendrá lugar el 16 de mayo con el III Festival Nacional de Folklore Infantil Ciudad de Albacete en la Caseta de los Jardinillos, consolidando el papel de las tradiciones en la programación cultural.

Ámbitos educativo y cultural

En el ámbito educativo y cultural, el 5 de mayo el Teatro Circo acogerá la campaña escolar con doble sesión matinal de la obra "Invisible", dirigida a estudiantes de educación secundaria con el objetivo de sensibilizar sobre el acoso escolar. Se trata de una adaptación teatral de la novela de Eloy Moreno de la compañía LaJoven, estrenada este año 2026 en Málaga.

El 6 de mayo, la Plaza del Altozano será el escenario de un concierto del Conservatorio Profesional de Música Tomás de Torrejón y Velasco, reforzando la presencia del talento local en la programación cultural.

Durante el mes de mayo se celebrará el XXVII Festival Internacional de Guitarra 'Ciudad de Albacete', con conciertos los días 5, 12, 19 y 26 en el salón de plenos del Museo Municipal en homenaje a José Tomás.

El 9 de mayo, la ciudad volverá a situarse en el mapa nacional de la música electrónica y remember con la celebración, en la Caseta de los Jardinillos, del festival Oro Viejo de DJ Nano en su 30 aniversario, reuniendo a destacados artistas.

Ese mismo mes, el 16 de mayo, la Plaza de Toros será escenario del concierto de Hombres G dentro de su gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida'.

El 17 de mayo, por tercer año consecutivo, podremos disfrutar de The Distinguished Gentleman's Ride, un evento internacional que recorrerá las calles de la ciudad y culminará en la Plaza del Altozano con actividades culturales y musicales.

La programación continuará con una nueva edición del Festival Alba de Bolero el 23 de mayo en el Teatro Circo, mientras que el 29 de mayo el Estadio José Copete acogerá el esperado concierto de Aitana dentro de su gira mundial 'Cuarto Azul World Tour 2026'.

Raphael, La Oreja de Van Gogh y Antonio Orozco

El 30 de mayo será el turno de Raphael dentro de su gira 'Raphaelísimo' en la Plaza de Toros, seguido el 6 de junio por el concierto de La Oreja de Van Gogh con su gira 'Tantas cosas que contar' en el Estadio José Copete. El 11 de junio se celebrará Globber Universitaria en la Caseta de los Jardinillos, y el 13 de junio Antonio Orozco actuará en la Plaza de Toros con su gira La gira de tu vida.

La programación culminará el 21 de junio con el V Festival Internacional de Orquestas de Guitarras de Castilla-La Mancha 'Sonoralma' en el Museo Municipal, consolidando a Albacete como referente en este tipo de encuentros musicales.

Además, durante el mes de mayo, también, se celebrará Albacete Openstage, un nuevo ciclo de conciertos matinales organizado en colaboración con Albasonora y que se desarrollará en espacios como la Plaza de la Constitución, el Parque Abelardo Sánchez y otros puntos de la ciudad, dando visibilidad a artistas emergentes que tienen relevancia en el panorama artístico nacional.

La Primavera Cultural 2026 se completará con actividades en Barrio Hospital, Barrio Llanos del Águila y Barrios Centro y Medicina así como la pedanía de Tinajeros, reforzando su carácter descentralizado y accesible para toda la ciudadanía.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha destacado que "la Primavera Cultural es una de las programaciones más esperadas del año porque convierte a Albacete en un gran escenario donde conviven la música, el teatro, la danza y la cultura en todas sus formas". En este sentido, ha subrayado que "queremos seguir acercando la cultura a la ciudadanía, haciendo que esté presente tanto en los grandes espacios como en la calle y continuar llegando a todos los barrios y pedanías".

Serrallé ha señalado además que "esta programación refleja la apuesta del Ayuntamiento por una cultura participativa, accesible y de calidad, que combina grandes citas con propuestas emergentes y que da cabida a todos los gustos". Asimismo, ha añadido que "la Primavera Cultural volverá a llegar a todos los rincones de la ciudad, barrios y pedanías incluidos, reforzando el papel de la cultura como elemento de cohesión social y dinamización urbana".