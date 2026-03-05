Raphael y Pablo López se subirán al mágico escenario del Monasterio de Uclés en el mes de junio

Raphael y Pablo López serán los artistas que conformen el cartel del festival 'Uclés es Música' el próximo mes de junio.

El patio barroco del monasterio conquense volverá a transformarse en un escenario musical único para acoger la actuación de Pablo López el 20 de junio y Raphael el 26 del mismo mes.

Así lo ha confirmado el propio monasterio en sus redes sociales en un mensaje que confirma la celebración de una nueva edición de este singular festival de música impulsado por la Fundación Fernando Núñez.

De igual modo, en el mensaje constatan que próximamente también darán a conocer qué artistas emergentes estarán incluidos en la programación del festival y actuarán en el escenario de las caballerizas.

'Uclés es Música' se ha confirmado en el calendario de festivales como una de las citas más especiales del verano. La mágica atmósfera que los artistas logran crear en su patio barroco convierte esta cita en una experiencia única para los amantes de la música.

De hecho, en las dos últimas ediciones han pasado por el escenario artistas internacionales de la talla de Dulce Pontes, Ludovico Einaudi, Ara Malikian, José Mercé, Andrés Calamaro o Los Pecos.