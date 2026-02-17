'Milagros de Santa María en la Catedral de Toledo' pondrá la guinda al preludio musical por el VIII Centenario del templo

La programación del Preludio Musical de la Catedral de Toledo, organizada por la Real Fundación de Toledo y la Fundación Primatialis Sedes Toletana para marcar el inicio del VIII Centenario del templo, llegará a su fin el próximo sábado 21 de febrero a las 20:00 horas con el concierto 'Milagros de Santa María en la Catedral de Toledo' que será interpretado por el Ensemble Alfonsí bajo la dirección de Jota Martínez.

El programa se centrará en las Cantigas de Santa María, obras maestras compuestas bajo el mandato de Alfonso X el Sabio por un equipo de músicos a su servicio. Estas piezas son una colección de canciones monódicas en lengua gallega medieval cuyas narraciones se basan en hechos del Rey Sabio y de su familia, así como en anécdotas, milagros y leyendas locales.

La interpretación tiene un vínculo especial con la sede, ya que se basa fundamentalmente en el Códice de Toledo, un manuscrito de finales del siglo XIII o principios del XIV que representa un estadio avanzado de la música de la época y que actualmente se custodia en la Biblioteca Nacional de España, como destacan los organizadores en nota de prensa.

Uno de los pilares de este concierto de clausura es el uso del Instrumentarium musical alfonsí, una colección instrumental única en el mundo completada por Jota Martínez en 2020 tras años de investigación. Se trata de la reconstrucción fiel de los 75 instrumentos musicales representados en las miniaturas de los manuscritos alfonsíes, como la cítola, el salterio, la rota o el rabel. La propuesta une el rigor histórico de la musicología con la vitalidad del folclore y la música tradicional del Mediterráneo para ofrecer una experiencia sonora realista y profundamente conectada con el pasado de la Catedral.

Actividad didáctica

Como actividad didáctica previa al cierre de este ciclo, a las 19:00 horas se celebrará en la Sala Capitular de Verano de la Catedral la sesión 'Hablamos del concierto'. En esta ocasión, la charla será ofrecida por Juan José Montero, director artístico del Festival de Música El Greco en Toledo, con el fin de facilitar un mayor conocimiento y disfrute del programa musical que se ofrecerá a continuación. El acceso a esta charla es gratuito con la entrada del concierto hasta completar el aforo.

Las entradas, con precios que oscilan entre los 10 y los 20 euros, pueden adquirirse a través de la web www.musicagreco.com o en las oficinas de la Real Fundación de Toledo de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 horas.

También estarán disponibles el mismo día del concierto desde las 19:00 horas en la taquilla habilitada en la Sala Capitular de Verano de la Catedral.

Este ciclo, que comenzó en diciembre de 2025, ha contado con la colaboración económica de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura.