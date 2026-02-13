EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha te invita al 'Réquiem de Mozart - Hacia el paraíso' en Toledo: gana una entrada doble

La ciudad se prepara para acoger una experiencia musical única el próximo viernes 20 de febrero en el Auditorio del Palacio de Congresos El Greco.

Toledo se prepara para acoger una experiencia musical única. El próximo viernes 20 de febrero, el Auditorio del Palacio de Congresos El Greco vibrará con Réquiem de Mozart – Hacia el paraíso, una versión sonora interpretada por primera vez en España dentro de una gira internacional.

La cita estará protagonizada por la orquesta vienesa de instrumentos originales Barucco, acompañada del Barucco Vocal Consort, bajo la dirección del maestro Heinz Ferlesch, una de las batutas más reconocidas en Europa en la interpretación historicista de la música sacra y del clasicismo vienés.

Junto a ellos, la soprano Miriam Kutrowatz, considerada una de las voces más destacadas del repertorio clásico y sacro, pondrá la guinda a un programa que combina recogimiento, trascendencia y emoción.

El repertorio recorre desde el silencio contemplativo del canto gregoriano hasta obras corales a cappella de gran fuerza simbólica, como Da pacem Domine de Arvo Pärt o Immortal Bach de Knut Nystedt, pasando por páginas sacras de Mozart como Exsultate, jubilate y Ave verum corpus.

El broche final será el gran Réquiem en re menor, KV 626, la obra universalmente reconocida como reflexión musical sobre la muerte, la esperanza y la dimensión espiritual del ser humano.

Para celebrar esta cita, EL ESPAÑOL Castilla-La Mancha sortea dos entradas dobles para asistir al concierto. Los interesados solo tienen que seguir estos pasos:

Seguir a @elespanolclm

Seguir a @hispaniaconcertalia

Mencionar en comentarios a la persona con la que les gustaría asistir

Se puede participar tantas veces como se quiera hasta las 23:59 horas del martes 17 de febrero. Los dos ganadores serán contactados el 18 de febrero mediante mensaje directo en Instagram.

Para los responsables de la gira, elegir Toledo como una de las primeras paradas no es casual. Labinot Elshani, CEO de Hispania Concertalia, ha señalado que la ciudad cuenta con un público sensible a la música clásica y con un auditorio "plenamente preparado para acoger producciones internacionales de primer nivel".

Esta actuación consolida a Toledo como un destino cultural de primer nivel, capaz de integrarse en los grandes circuitos europeos de la música clásica, tras el éxito del Concierto de Año Nuevo ofrecido por miembros de la Filarmónica de Viena el pasado mes de enero.

Entradas a la venta

El concierto dará comienzo a las 19:00 horas y las entradas siguen disponibles en la plataforma oficial: toledoentradas.es.

Mozart, Viena y Toledo se dan la mano en un encuentro musical que promete ser inolvidable. Y tú, ¿con quién compartirías esta experiencia?