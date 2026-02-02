La gesta cultural de Quintanar de la Orden, el pueblo de Toledo que supera en arte urbano a Nueva York o Londres

Quintanar de la Orden (Toledo) ha logrado lo que hace solo unos años parecía impensable. Esta localidad manchega de poco más de 11.000 habitantes se ha colado entre las cinco mejores ciudades del mundo en arte urbano, codeándose y superando a algunas de las grandes megalópolis culturales del planeta.

El municipio toledano ocupa la quinta posición del ranking mundial de Arte Urbano 2025, elaborado por la plataforma internacional Street Art Cities, una clasificación que sitúa a Quintanar inmediatamente después de Madrid, Atenas, Lisboa y Valencia, y por delante de ciudades como Nueva York, París o Melbourne.

El dato no solo sorprende por la posición alcanzada, sino por el gran contraste que encierra: una localidad manchega, alejada de los grandes circuitos culturales y demográficos, se abre paso entre capitales globales y referentes históricos de la vanguardia artística contemporánea.

El ranking, elaborado a partir de los Street Art Cities Awards, valora la presencia, la interacción y el atractivo del arte urbano en ciudades de todo el mundo, con votación abierta al público y la participación de comunidades internacionales especializadas en street art.

La presencia de Quintanar de la Orden en esta clasificación es el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo. El arte urbano ha ido creciendo de forma progresiva en el municipio, hasta convertirse en una seña de identidad que ahora proyecta la localidad internacionalmente.

En este camino ha sido clave la celebración de ocho ediciones de la Exhibición de Graffiti y Arte Urbano, un encuentro que reúne a graffiteros y artistas procedentes de distintos puntos de la geografía española y que ha transformado calles y espacios públicos en un museo al aire libre.

Muros que antes pasaban desapercibidos se han convertido en puntos de atracción cultural, en símbolos reconocibles y en una declaración de intenciones: la de un municipio que ha apostado por la creación contemporánea como motor cultural.

Vocación de futuro

A esta estrategia se suma la Escuela de Arte Urbano "La Mancha", impulsada desde 2021 por el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden como espacio de formación y creación, y como herramienta para consolidar un proyecto cultural con vocación de continuidad.

Desde el Ayuntamiento y la Escuela de Arte Urbano se ha agradecido la implicación de artistas, entidades culturales y vecinos, así como la participación en el proceso de votación y el respaldo de plataformas internacionales como Street Art Cities.

Este reconocimiento internacional no solo sitúa a Quintanar de la Orden en el mapa global del arte urbano, sino que lo convierte en una punta de lanza cultural desde el corazón de la Mancha, demostrando que la vanguardia también puede nacer lejos de las grandes capitales.