La Catedral de Toledo celebrará su VIII aniversario con "celebraciones únicas" para "creyentes y no creyentes"

Las mejores imágenes que ha dejado el pregón del VIII Centenario de la Catedral de Toledo

La Catedral de Toledo ha dado el pistoletazo de salida a la celebración del VIII centenario de su construcción, un periodo de dos años cargado de "celebraciones únicas" para que "creyentes y no creyentes" vean el templo con "otra mirada".

Así lo ha destacado el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, durante la celebración del pregón de esta efeméride, un acto en el que también han estado presentes el nuncio apostólico en España, Piero Pioppo; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo o la presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, entre otras personalidades políticas y civiles vinculadas a la ciudad.

En este simbólico 'pistoletazo' de salida se ha anunciado que además de la exposición 'Primada' que de mayo a octubre invitará a conocer el templo desde sus orígenes, Toledo también acogerá una reunión de todos los cabildos catedralicios de España y un congreso de restauradores catedralicios a nivel europeo.

Además, el 30 de mayo la Virgen del Sagrario, patrona de la ciudad, procesionará por primera vez por las calles de la ciudad en conmemoración del centenario de su coronación canónica y a partir del mes de octubre quedará inaugurado un jubileo extraordinario.

Mensaje de León XIV

El nuncio apostólico en España ha tomado la palabra para leer y hacer entrega de una carta firmada por el papa León XIV en la que ha destacado la influencia de la Catedral de Toledo en la configuración histórica de España, Europa e Hispanoamérica.

"Deseo que este año 2026 y, especialmente, el Año Jubilar de la catedral, sea un tiempo de gracia, perdón y misericordia; un año de gratitud por lo que la Iglesia que peregrina en Toledo ha dado a la historia", ha asegurado el sumo pontífice.

El Papa ha destacado en su misiva "la labor caritativa y social" de la Catedral y su sensibilidad ante las "nuevas pobrezas que hoy afloran en nuestra sociedad".

Por eso, ha animado a la comunidad a continuar su labor y ha recordado que "no es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico", según citó de su primera exhortación apostólica como Papa titulada 'Dilexi te'.

"Mucho más que un templo"

De su lado, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha afirmado que el templo "es mucho más que un monumento excepcional" y ha incidido en que, con esta celebración, se renueva "la certeza de que Dios" es el centro de vida y de la ciudad.

Mientras, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón ha destacado la importancia que la seo tiene "en la historia de Toledo y en la historia de España" así como en el lado "espiritual" de los ciudadanos, por lo que ha descrito esta celebración como un "espaldarazo" para los creyentes.

Además, Tolón ha reivindicado que desde el Gobierno central "hemos trabajado y vamos a seguir trabajando" para ayudar a celebrar los 800 años de la catedral.

El acto ha comenzado con la reproducción del himno del VIII Centenario de la Catedral que ha sido compuesto por el maestro de capilla Jaime León y durante su transcurso se han reproducido diferentes vídeos promocionales y otro protagonizado por influencers católicos.

De hecho, el pregón ha contado con la presencia de Valentín Aparicio, sacerdote de Toledo famoso por su trabajo en las redes sociales.