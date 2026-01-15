La Diputación de Toledo programa 14 exposiciones para 2026 en Santa María de Melque y San Clemente: todos los detalles

La Diputación de Toledo ha aprobado la programación de 14 exposiciones para el año 2026 en dos de sus espacios culturales más emblemáticos: el Sitio Histórico de Santa María de Melque y el Centro Cultural San Clemente.

La selección de las muestras se ha realizado atendiendo a criterios de calidad, diversidad temática y priorización de artistas y colectivos de la provincia. El Gobierno de Concepción Cedillo reafirma así, un año más, su "firme apuesta por el arte y la cultura como pilares fundamentales para el desarrollo social y cultural de la provincia".

Con la programación de exposiciones en espacios emblemáticos como el Sitio Histórico de Santa María de Melque y el Centro Cultural San Clemente, se busca "acercar el talento artístico a toda la ciudadanía, fomentando la participación y el disfrute cultural en todos los municipios de la provincia".

Además, esta iniciativa pone en valor tanto a artistas emergentes como a los ya consagrados, ofreciendo un espacio de visibilidad y proyección para nuevas propuestas artísticas sin perder de vista la trayectoria de creadores consolidados.

La Diputación, bajo la dirección de Concepción Cedillo, continúa consolidando su compromiso con la creación artística local, promoviendo la innovación, la diversidad y la excelencia en todas las disciplinas representadas.

Sitio Histórico de Santa María de Melque

En el Sitio Histórico de Santa María de Melque se celebrarán cinco exposiciones a lo largo del año.

Avelina Sánchez Carpio expondrá del 22 de enero al 15 de marzo, seguida de Ruiz-Poveda del 20 de marzo al 7 de junio. Jaime Molina presentará su obra del 12 de junio al 16 de agosto, y la exposición 'Mar interior conexión atlántica' se desarrollará del 21 de agosto al 25 de octubre.

El ciclo de Melque se cerrará con la muestra de fotografía 'Anfibios' que se extenderá del 30 de octubre de 2026 al 17 de enero de 2027.

Centro Cultural San Clemente

En el Centro Cultural San Clemente se programarán nueve exposiciones a lo largo de 2026. La exposición de fotografía 'Toledo con Versos de Isidro Moreno' se mostrará del 29 de enero al 27 de febrero, seguida de la pintora María Sánchez-Biezma, del 6 de marzo al 1 de abril.

Agustín de Córdoba expondrá del 10 de abril al 8 de mayo, y Alfredo Palmero del 15 de mayo al 12 de junio.

Mario Ruiz presentará pintura y escultura del 19 de junio al 3 de julio, mientras que en julio y agosto las salas permanecerán cerradas.

Gustavo Corral mostrará su obra del 4 de septiembre al 2 de octubre, Alfonso Sebastián Beltrán lo hará del 9 de octubre al 6 de noviembre, y los alumnos del Taller Art Dalila&Galván del 13 de noviembre al 11 de diciembre.

Finalmente, la exposición de ilustraciones, cómics, carteles y objetos decorativos 'Tintín' ocupará las salas del 18 de diciembre de 2026 al 22 de enero de 2027.