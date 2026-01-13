Diputación de Toledo y Real Fundación unen fuerzas para dar un impulso al Museo de Victorio Macho

La Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo ha aprobado la firma de un convenio con la Real Fundación de Toledo para aportar 10.000 euros dedicados al desarrollo del Museo Victorio Macho.



En un comunicado, la Diputación ha expresado su compromiso "con la protección, conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural, entendiendo la cultura como un elemento clave para el desarrollo social y económico de los municipios toledanos y como un factor de integración y ciudadanía".



El convenio contempla una aportación económica máxima de 10.000 euros por parte de la Diputación provincial, destinada a cofinanciar el proyecto, cuyo presupuesto global asciende a 18.000 euros.

La colaboración permitirá impulsar las actividades previstas en el marco del museo, facilitando su desarrollo y consolidación en los próximos meses.



Además, ha resaltado el valor de la colaboración de las dos instituciones dentro del proyecto de la ciudad de Toledo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031.



El Museo Victorio Macho exhibe una colección de esculturas y dibujos del escultor español Victorio Macho.