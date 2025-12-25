La Sierra de San Vicente celebrará en 2026 un gran festival de música: un pequeño pueblo de Toledo será su sede

El municipio toledano de Cardiel de los Montes ha alumbrado a ChachoRock, una nueva asociación cultural que ha establecido como objetivo el fortalecimiento de la vida cultural local a través de la reivindicación de las tradiciones y de una oferta de ocio ampliada.

El principal proyecto de la entidad será la celebración de un macrofestival de música que reunirá a grupos procedentes de Talavera de la Reina, Toledo y Madrid. La iniciativa aspira a consolidarse como el festival musical de referencia en la Sierra de San Vicente, según ha informado la asociación en una nota de prensa.

Además del festival, ChachoRock desarrollará una programación cultural estable a lo largo del año, con actividades de carácter mensual dirigidas a ensalzar el patrimonio cultural del municipio y de la comarca. De hecho, ya han anunciado la recuperación de la tradicional cencerrada de San Sebastián en enero y actividades musicales vinculadas al Carnaval en febrero.

La asociación se ha inscrito en el Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla-La Mancha y dispone de canales propios de difusión a través de WhatsApp, Instagram, Facebook y una página web. Entretanto, busca apoyos institucionales —Ayuntamiento, Diputación de Toledo y Junta de Comunidades— y respaldo empresarial para asegurar la financiación necesaria para desarrollar su programación.

ChachoRock celebró recientemente su primera reunión de presentación en Cardiel. Hasta el momento, 82 personas se han inscrito y han sufragado los primeros gastos de la organización recién creada.

La entidad ha nacido como homenaje a Miguel Medina, conocido como 'Chacho', vecino del municipio y gran aficionado a la música, quien siempre expresó su deseo de organizar un gran evento musical en Cardiel. Tras su fallecimiento, su hermano José y un grupo de amigos impulsaron hace dos años una jornada musical que reunió a más de medio millar de personas.

El éxito de aquella experiencia llevó a la constitución de la asociación cultural, con el objetivo de prolongar el proyecto y convertir el festival en una cita anual de referencia en la Sierra de San Vicente.