Un nuevo documental muestra los 800 años de la Catedral de Toledo desde "un punto de vista desconocido"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha participado este miércoles en la presentación del documental 'Catedral Primada, ocho siglos de fe y esplendor', una producción audiovisual que conmemora los ochocientos años de historia, arte y espiritualidad del principal templo de la ciudad y una de las joyas patrimoniales más relevantes del país.

Velázquez ha subrayado que "para el Ayuntamiento es un motivo de satisfacción poder estar en la presentación de este documental que se hace para mostrarnos nuestra Catedral Primada desde un punto de vista hasta ahora desconocido", y ha valorado el trabajo de sus responsables.

En este sentido, ha destacado la dirección y el guion firmados por Jesús Sánchez Adalid, de quien ha asegurado que "trata siempre con una sensibilidad literaria absoluta todos sus escritos", ha informado el Ayuntamiento de Toledo en nota de prensa.

El alcalde ha recordado que Sánchez Adalid mantiene una estrecha vinculación con la ciudad y su patrimonio, de hecho, ha señalado, "hemos contado con él en el ciclo de novela histórica 'Toledo Luz de Europa', este año en el mes de junio, precisamente en la Catedral hablando de los mozárabes".

Declaración de la UNESCO

Asimismo, Carlos Velázquez ha puesto de relieve el significado especial de la fecha elegida para el estreno del documental ya que se presenta un 26 de noviembre, "en el que justo hace 39 años Toledo era declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO".

Carlos Velázquez en la presentación del documental.

Una efeméride que tendrá una relevancia singular en 2026 y que, como se aprobó en pleno municipal "será fiesta local", ha indicado el alcalde.

Velázquez ha subrayado el valor cultural y divulgativo de la obra, "un día importante para Toledo, con un documento verdaderamente esencial a partir de ahora en lo que es el conocimiento de la Catedral".

Finalmente, ha expresado el agradecimiento del Ayuntamiento a las instituciones impulsoras, "tanto al Arzobispado como a Jesús Sánchez Adalid por haber querido hacer esta maravilla que hoy van a conocer todos los toledanos".