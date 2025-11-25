Hombres G actuará en dos ciudades de Castilla-La Mancha dentro de la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida'

Hombres G, el grupo madrileño referente absoluto del pop español desde los ochenta, regresa a los escenarios en 2026 con su nueva gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida', con la que recorrerán 21 ciudades de toda España, dos de ellas castellanomanchegas.

David, Rafael, Daniel y Javier aterrizarán el 16 de mayo del próximo año en Albacete y el 18 de septiembre en Guadalajara para reivindicar que lo mejor de su carrera está aún por llegar y que vuelven con más fuerza que nunca para encontrarse con sus fans.

En los últimos años, los Hombres G han ofrecido conciertos en ciudades como Albacete, Ciudad Real, Toledo o Daimiel, visitas que han convertido a Castilla-La Mancha en una parada casi obligada en sus giras más importantes.

La preventa de entradas estará disponible a partir de mañana, miércoles 26 de noviembre, a las 10:00 horas en la web de Livenation. La venta oficial comenzará el viernes 28 a la misma hora.

'Los Mejores Años de Nuestra Vida' volverá a repasar los grandes himnos del grupo madrileño junto a los temas que han marcado los últimos años de su carrera musical. Por tanto, estas dos paradas en Albacete y Guadalajara se convierten en una de las citas musicales del año en la región.