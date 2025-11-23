La Fundación Iberdrola realzará con iluminación eficiente la belleza de la basílica gótica de Villanueva de la Jara

La firma del convenio para iluminar la basílica de Nuestra Señora de la Asunción se produjo el pasado viernes.

La basílica de Nuestra Señora de la Asunción, el gran símbolo patrimonial de Villanueva de la Jara (Cuenca), contará en los próximos meses con una nueva iluminación exterior eficiente gracias a un convenio firmado entre la Fundación Iberdrola España, el Ayuntamiento y la Diócesis conquense. El acuerdo permitirá realzar el templo gótico tardío, erigido entre los siglos XV y XVI sobre un antiguo castillo y declarado Monumento Histórico-Artístico desde 1982.

La Fundación Iberdrola invertirá 150.000 euros en un proyecto que incorpora 79 luminarias y una potencia total de 4.478 W. El objetivo es enfatizar la sillería, el carácter fortificado del edificio y la integración con su entorno mediante una iluminación tenue y cálida.

La actuación pondrá especial atención en la portada principal, con su decoración vegetal bajo el gran rosetón circular y la hornacina con la Virgen con el Niño. También destacará la portada sur y la norte, de estética renacentista y con elementos típicos de la época de los Reyes Católicos, además de la torre del campanario.

A la firma del convenio han asistido la alcaldesa de la localidad, Johanna León; el director de la Fundación Iberdrola España, Ramón Castresana, y diversos invitados. León ha subrayado que "la puesta en marcha de esta actuación es importantísima para nuestros vecinos y gracias al apoyo de la Fundación Iberdrola va a ser una realidad".

La regidora ha puesto en valor la carga histórica del edificio, "uno de los más emblemáticos del municipio", y ha agradecido la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Diócesis de Cuenca.

Castresana, por su parte, ha destacado que "este convenio pone de manifiesto el compromiso de la Fundación en la conservación de nuestro patrimonio histórico y cultural, de nuestra buena sintonía con esta localidad y toda Castilla-La Mancha".

Ha recordado, además, que el Programa de Iluminaciones utiliza técnicas "vanguardistas en materia de eficiencia energética", con intervenciones respetuosas con el medio ambiente.

Rastro histórico

Villanueva de la Jara, situada en la Manchuela conquense y bordeada por el río Valdemembra, conserva un largo rastro histórico que se remonta a la Edad del Bronce. Romanos, almohades, moriscos y cristianos dejaron su huella en un territorio que, tras la reconquista de Alfonso VIII en 1177, quedó bajo el Fuero de Cuenca para impulsar su repoblación.

La iluminación de la basílica se suma a las más de 40 intervenciones que Iberdrola ha impulsado desde 2011 en edificios singulares del país. Un programa que supera los tres millones de inversión y que ha actuado sobre monumentos como el Puente Romano de Alcántara, la fachada del Tribunal Supremo y el CESEDEN en Madrid, la Catedral de Santiago de Compostela, la Capitanía General de Sevilla o el Palau de la Música de Valencia, entre otros.