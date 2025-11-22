Pablo López anuncia conciertos en estas tres ciudades de Castilla-La Mancha: entradas por menos de 20 €

El cantautor y pianista malagueño Pablo López, ha anunciado que su esperada gira 'El Niño del Espacio en Concierto' hará parada en tres ciudades de Castilla-La Mancha.

Albacete, Guadalajara y Puertollano (Ciudad Real) disfrutarán de los mejores éxitos del artista junto a una producción que promete conquistar al público.

Las entradas saldrán a la venta el próximo 25 de noviembre a partir de las 11:00 horas exclusivamente en la web www.emotionalevents.es y se prevé un lleno absoluto dada la expectación generada por el estreno de su nuevo single 'El Niño del Espacio'.

Cartel del concierto en Puertollano. Emotional Events

La gira aterrizará el 27 de febrero en el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar de Puertollano, continuará el 28 de febrero en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara y concluirá su paso por la región el 22 de mayo en el Palacio de Congresos de Albacete.

Las entradas para el concierto de Puertollano estarán disponibles a partir de 16 y 20 euros, según fuente oficial del Ayuntamiento. Para Guadalajara y Albacete no se han publicado precios, aunque habitualmente en giras similares suele oscilar entre 20 y 45 euros.

El malagueño ofrecerá un formato teatral diseñado para potenciar la cercanía y el carácter narrativo de su música. Pablo López regresa tras consolidarse como una de las voces más magnéticas del pop español. Esta gira es solo el tráiler de su próximo álbum que promete ser un éxito.