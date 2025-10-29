Puy du Fou España abre la inscripción de sus II Premios de Literatura: 17.000 euros para los ganadores

Puy du Fou España ha presentado este miércoles en el Real Casino de Madrid la II Edición de los Premios de Literatura, un certamen que "nació para celebrar la palabra escrita como vehículo de emoción, memoria y creatividad" y que se ha consolidado como una cita de referencia.

La presentación ha contado con la presencia de Óscar Vázquez Lima, ganador de la I Edición de los premios; Carmen Posadas, reconocida autora internacional y jurado de los Premios de la I Edición; Antonio Pérez Henares, autor, padrino y presidente del jurado de los Premios; Jesús Sainz, vicepresidente de Puy du Fou España; y Olivier Strebelle, consejero delegado de Puy du Fou España y CEO del grupo Puy du Fou.

Tras el éxito de la primera convocatoria, que reunió a más de 1.400 participantes de todo el país, los Premios de Literatura Puy du Fou España regresan con el objetivo de "descubrir y apoyar nuevos talentos literarios, reafirmando la apuesta del parque por la cultura, la creatividad y el amor y respeto por la Historia".

La temática de la segunda edición se volverá a centrar en la Historia de España, desde la Prehistoria hasta el año 1930. Y mantendrá el formato del año anterior, que se compone de relatos originales de un máximo de 20 páginas, con 12 finalistas y 5 premiados, que recibirán un total de 17.000 euros en galardones.

"Puy du Fou pretende encontrar, apoyar y fomentar el talento, a la vez que rescata de las páginas doradas de la Historia a los artistas que marcaron una época e inspiraron a las generaciones venideras", han expresado desde la organización.

Premios "comprometidos con la historia"

Por su parte, el consejero delegado de Puy du Fou España y CEO del grupo Puy du Fou, Olivier Strebelle, ha afirmado que son unos premios "limpios, libres e independientes" cuyo objetivo es "intensificar el vínculo entre creatividad, profesionalidad e Historia, reforzando la conexión entre el arte, la memoria y los valores universales que perduran a través del tiempo".

"El éxito de la primera edición nos confirmó que existe mucho talento en nuestro país deseando contar nuestra Historia. Con estos premios queremos seguir cultivando ese vínculo entre la memoria, la creatividad y el orgullo de lo que somos", ha afirmado.

El escritor y periodista Antonio Pérez Henares, reconocido autor de destacadas novelas históricas como El Juglar, Cabeza de Vaca o La canción del Bisonte repetirá como padrino y presidente del jurado.

Cabe añadir que el jurado de la pasada edición, que se mantuvo en secreto hasta la revelación de los ganadores, estuvo formado por nombres de gran relevancia dentro de la literatura española como el propio Pérez Henares, José Calvo Poyato, Isabel San Sebastián, Carmen Posadas y Juan Eslava Galán.

Calendario

En cuanto al calendario, este jueves han abierto las inscripciones y se ha lanzado un libro con los relatos ganadores de 2025. El 31 de enero de 2026 se cerrará el plazo de recepción de obras y el 10 de abril tendrá lugar la publicación de los 12 finalistas. En primavera de 2026 se celebrará la gala de entrega de Premios en Puy du Fou España en Toledo.

El primer premio estará dotado con 10.000 euros y habrá un segundo de 3.000, un tercero de 2.000, y un cuarto y quinto de 1.000 cada uno.

Cada autor podrá presentar un único relato inédito, con una extensión máxima de 20 páginas, ambientado en un episodio o personaje de la Historia de España comprendida entre la Prehistoria y 1930. Los interesados en presentar sus relatos podrán hacerlo a través de la web oficial de Puy du Fou España, donde encontrarán las bases completas del certamen y el formulario de inscripción.