Fundación Soliss refuerza su compromiso con la cultura convirtiéndose en socio estratégico del Festival CiBRA

La Fundación Soliss ha formalizado un año más su compromiso con la cultura regional mediante la renovación de su patrocinio al Festival del Cine y la Palabra (CiBRA) que alcanza su 17ª edición.

Este año, la Fundación ha dado un paso más y se ha convertido en "socio estratégico" del festival, "fortaleciendo su papel en la promoción del cine, la literatura y las actividades educativas y culturales en Castilla-La Mancha", han apuntado en nota de prensa.

El acto de presentación de esta colaboración se celebró en la sede de la Fundación Soliss en Toledo, con la presencia de Gabriel Castaño, director del Festival CiBRA, y Celedonio Morales, patrono de la Fundación.

Durante la comparecencia, ambos destacaron la importancia de esta alianza para seguir democratizando el acceso a la cultura y ampliar su impacto social.

El Festival CiBRA se celebrará del 24 de octubre al 8 de noviembre entre Toledo y La Puebla de Montalbán, con un programa que vuelve a unir cine y literatura, y que incorpora este año nuevos escenarios y actividades para todos los públicos.

Protagonistas

Entre los protagonistas confirmados de esta edición se encuentran grandes nombres del panorama cultural español como Clara Lago, Christina Rosenvinge, Victoria Abril y Alberto Ammann, quienes participarán en diferentes encuentros, homenajes y presentaciones programadas dentro del festival.

"La renovación de este patrocinio consolida el vínculo entre la Fundación Soliss y CiBRA, una colaboración que ha contribuido en los últimos años a posicionar a este festival como uno de los referentes nacionales en su ámbito, gracias a una programación sólida, inclusiva y con fuerte componente didáctico. Esta alianza también refuerza la voluntad de la fundación de apostar por proyectos que enriquezcan el tejido cultural de Castilla-La Mancha y tengan un impacto real en la comunidad", apuntan desde la Fundación Soliss.

“Apoyar CiBRA no es solo apostar por el cine o la literatura, es apostar por el pensamiento, la emoción y la identidad cultural de nuestra tierra”, destacó Celedonio Morales durante el acto.