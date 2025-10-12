Las 4 preguntas de cultura que han caído en el examen para auxiliar administrativo de la Junta: ¿sabrías responder?

Este sábado 11 de octubre se celebraron en las cinco provincias de Castilla-La Mancha los exámenes de la oposición a auxiliar administrativo de la Junta de Comunidades, correspondientes a las ofertas de empleo público de 2023 y 2024. En total, se han convocado 249 plazas, de las que 234 son por turno libre y 15 por el turno de discapacidad general.

El examen, de tipo test con cien preguntas más cinco de reserva, incluyó contenidos sobre la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía, informática o procedimiento administrativo. Pero también reservó un espacio para la cultura general castellanomanchega, que volvió a poner a prueba a los opositores sobre su conocimiento del patrimonio, la historia y las tradiciones de la región.

En esta ocasión, fueron únicamente cuatro las preguntas de cultura general las que han caído en la prueba. ¿Sabrías responderlas?

PREGUNTA 1. ¿En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, qué enclave de los que se enumeran a continuación está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO?

La Colegiata de Guadalajara El Museo de Cerámica Nacional Las Salinas de Cuenca El Parque Minero de Almadén

En este caso, la respuesta correcta era la "d". En 2012, la UNESCO declaró las minas de Almadén (España) y de Idria (Eslovenia) como Patrimonio de la Humanidad, reconociendo su valor histórico y científico. Las de Almadén son las mayores minas de mercurio del mundo, con una actividad que se remonta a la Antigüedad y un legado técnico y cultural de valor universal.

PREGUNTA 2. ¿Qué famoso cuadro de El Greco se encuentra en la iglesia de Santo Tomé, en Toledo?

El Expolio El Entierro del Conde de Orgaz Vista de Toledo El Caballero de la Mano en el Pecho

"El Entierro del Conde de Orgaz" es la opción acertada. El Greco pintó esta obra entre 1586 y 1588 para conmemorar el milagro ocurrido en 1323, cuando San Esteban y San Agustín descendieron del Cielo para enterrar al noble Gonzalo Ruiz de Toledo. Considerado su obra maestra, este lienzo es hoy una de las joyas del arte universal y uno de los grandes símbolos de Toledo.

PREGUNTA 3. ¿En qué provincia se sitúa el Parque Arqueológico de Recópolis?

Toledo Guadalajara Ciudad Real Albacete

La respuesta correcta es Guadalajara. Recópolis se encuentra en el término municipal de Zorita de los Canes, sobre un cerro junto al río Tajo. Fue fundada en el año 578 d. C. por el rey visigodo Leovigildo en honor de su hijo Recaredo y es una de las pocas ciudades fundadas ex novo en Europa durante la Antigüedad Tardía, lo que la convierte en un enclave arqueológico de enorme valor histórico.

PREGUNTA 4. La fiesta denominada "La Caballada", de Interés Turístico Nacional, se celebra en la provincia de Guadalajara, en la localidad de...

Pastrana Almansa Alarcón Atienza

La Caballada de Atienza es una tradición con más de ocho siglos de historia que se celebra el Domingo de Pentecostés. Conmemora la gesta de los arrieros de la villa, que en 1162 ayudaron al rey niño Alfonso VIII a huir de las tropas de su tío Fernando II de León. Cada año, los cofrades recorren a caballo los dos kilómetros que separan el casco urbano de la ermita de la Virgen de la Estrella, rememorando aquel episodio legendario.