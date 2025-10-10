Castilla-La Mancha entrega sus Medallas al Mérito Cultural y clama por "una cultura libre": estas son las 16 distinciones

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado "una cultura libre y que actúe como fábrica de libertad". "No se me ocurre peor esclavitud que la de la incultura", ha expresado durante la entrega de las Medallas al Mérito Cultural de la región en Casas Ibáñez (Albacete).

El presidente regional ha reconocido que "una sociedad que no valora el talento está condenada al fracaso" y ha destacado los premios y reconocimientos obtenidos por el sector cinematográfico, asegurando que hará "un anuncio importante en los próximos días para el sector del cine".

Para Page, la cultura no debe estar "manoseada" por la izquierda o la derecha y ha pedido que "cada uno piense lo que quiera, pero que piense".

Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha destacado que en Castilla-La Mancha se puede celebrar una cultura que es "rica, diversa y brillante". Y ha puesto en valor la "importante inversión" que la Junta realiza en esta materia.

"Hoy celebramos la cultura que nos enriquece y nos da voz. Con estos premios queremos celebrar y agradecer trayectorias y labores ejemplares. Son unos reconocimientos que se conceden por la excelencia, la perseverancia y el compromiso", ha afirmado.

Reconocimiento

Entre las 16 distinciones entregadas este viernes hay dos menciones especiales, una de ellas a título póstumo para el actor Tony Isbert y otra para el proyecto que ha rehabilitado en Almagro (Ciudad Real) el palacio de los marqueses de Torremejía.

Las 14 medallas al Mérito Cultural que ha entregado la Junta son las siguientes:

- Cultura joven para menores de 35 años: para el bailarín albaceteño Ismael Olivas.

- Conservación y difusión del patrimonio inmaterial: para la Asociación de Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra (Albacete).

- Artes plásticas: para el creador albaceteño José Luis Serzo.

- Investigación y patrimonio cultural: para el Instituto de Estudios Manchegos de Ciudad Real.

- Artes escénicas: para la Asociación Cultural 'Veleta roja' de Ciudad Real.

- Cómic y artes gráficas: para la librería Serendipia de Ciudad Real.

- Mecenazgo y promoción de la cultura: para el programa 'Actuamos en Patrimonio' de la Diputación de Cuenca.

- Música: para la Asociación Musical Moteña de Mota del Cuervo (Cuenca).

- Rehabilitación y difusión del patrimonio material: para el Ayuntamiento de Saelices de la Sal (Guadalajara).

- Creación literaria y edición: para Aache Ediciones de Guadalajara.

- Fomento de la lectura: para la biblioteca pública de Ugena (Toledo).

- Cine: para los Premios Pávez de Talavera de la Reina (Toledo).

- Arte digital: para el espectáculo 'Lumina Catedral de Toledo'.

- Proyectos culturales inclusivos: para la ONCE por su iniciativa 'Proyectos culturales'.