Fundación Globalcaja y el Ayuntamiento se alían para hacer de Campo de Criptana un 'Escenario Infinito'

La Fundación Globalcaja y el Ayuntamiento de Campo de Criptana, han sellado un acuerdo de colaboración para reforzar el desarrollo cultural y turístico del municipio, en el marco de la celebración del festival Escenario Infinito.

El acuerdo ha sido firmado por el presidente de la Fundación Globalcaja, Mariano León, y el alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro, quien ha destacado que este convenio supone un impulso decisivo para una iniciativa que nació hace tres años, desde la Concejalía de Turismo, con el objetivo de visibilizar, poner en valor y disfrutar del patrimonio local a través de las artes escénicas, tal y como ha informado la fundación de la entidad financiera.

“Escenario Infinito es una fórmula de teatro abierto, gratuito y participativo, que convierte espacios emblemáticos como Los Molinos, el Cerro de la Paz o el barrio del Albaicín en escenarios vivos”, ha señalado .

Lázaro ha subrayado el carácter familiar del festival, que se celebra del viernes 3 al domingo 5 de octubre, y que está pensado para que vecinos y visitantes puedan disfrutar en compañía de sus hijos, interactuando con compañías profesionales llegadas de toda España y, además, dinamizar la hostelería y el ocio local.

“Campo de Criptana, con sus 13.000 habitantes, demuestra una vez más que es un pueblo con mucha vida, con un tejido asociativo activo y una programación cultural que genera movimiento y riqueza”, ha añadido.

El alcalde ha agradecido especialmente el compromiso de la Fundación Globalcaja, destacando su arraigo en el territorio y su vocación de apoyar iniciativas que fomentan el desarrollo y la fijación de población en los municipios. “Estas colaboraciones son fundamentales para que actividades como Escenario Infinito salgan adelante, y hablan muy bien de una entidad que llega hasta los pueblos más pequeños de nuestra región”, ha afirmado.

Compromiso de la Fundación Globalcaja

Por su parte, el presidente de la Fundación Globalcaja, Mariano León, ha reiterado el compromiso de la entidad con Campo de Criptana y con Castilla-La Mancha. “Formamos parte del tejido social y empresarial de la región, y creemos firmemente en apoyar iniciativas que ponen en valor nuestro territorio”.

“Campo de Criptana tiene un potencial turístico que está sabiendo rentabilizar, y nosotros no podemos faltar a esa colaboración”, ha destacado.

León ha concluido señalando que Globalcaja seguirá trabajando junto a las administraciones para contribuir al desarrollo y crecimiento de Castilla-La Mancha, participando activamente en proyectos que refuercen la identidad y el dinamismo de sus municipios.