"12 meses, 12 castillos, 12 experiencias" triunfa de nuevo y reúne a 200 personas en el Castillo de Escalona

Representantes de la Diputación de Toledo junto al elenco de actores en el Castillo de Escalona.

El programa "12 meses, 12 castillos, 12 experiencias", impulsado por la Diputación de Toledo, ha vuelto a despertar un gran interés en su cita de septiembre con la visita este sábado al Castillo de Escalona, que ha reunido a 200 personas.

El vicepresidente y diputado de Promoción Turística, Joaquín Romera, ha destacado que "este programa se ha convertido en un referente de turismo cultural y patrimonial en Castilla-La Mancha, porque une historia, cultura y ocio en escenarios únicos".

"Estamos demostrando que el patrimonio de la provincia de Toledo tiene una enorme capacidad de atracción y es un motor de desarrollo para nuestros municipios", ha añadido.

Romera, acompañado por el diputado de Patrimonio, José Eugenio del Castillo, la portavoz y el presidente del grupo socialista en la Diputación, Tita García y Félix Ortega, y el alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, ha asegurado que la iniciativa refuerza la conexión entre historia, turismo y desarrollo, generando oportunidades culturales y económicas.

"En la provincia tenemos verdaderas joyas, como lo son estas fortalezas, y con este programa estamos consiguiendo situarlas en primera línea y darlas a conocer como merecen", ha subrayado.

Joaquín Romera atendiendo a los medios de comunicación.

Coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, Romera ha anunciado que el programa se mantendrá en 2026 y que uno de los castillos volverá a ser el de Escalona.

Agradecimiento

El alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, ha agradecido que la Diputación haya contado con Escalona en esta edición y ha alabado la iniciativa por ser "muy beneficiosa para la puesta en valor del patrimonio de la provincia".

La jornada en el Castillo de Escalona ha incluido dos pases de actividades en las que se han combinado catas de vino y espectáculos en directo.

Tras la apertura de inscripciones el pasado lunes, se registraron más de 2.000 peticiones en pocos minutos, lo que llevó a ampliar las plazas a 240. Han llegado solicitudes no solo desde Toledo o las provincias limítrofes, sino también desde lugares como Jaén, Málaga, Murcia, Cáceres, Cantabria, Ávila, Badajoz, La Rioja o Granada.