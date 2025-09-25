Antonio Pérez Henares protagoniza la vuelta del II Ciclo de Novela Histórica de Toledo ante más de 200 personas

Más de 200 personas han asistido este miércoles a la conferencia 'Álvar Fáñez'; el héroe olvidado que salvó Toledo', ofrecida por el escritor Antonio Pérez Henares en la Puerta de Bisagra de Toledo. Un acto que supone el regreso del II Ciclo de Novela Histórica en la ciudad tras el verano.

El alcalde, Carlos Velázquez, ha asegurado que el acto "viene a saldar una deuda histórica con una figura importantísima para la ciudad como Álvar Fáñez". "A partir de hoy, va a ser lo que realmente debió ser, para dejar de ser un gran olvidado, como tantos héroes olvidados que ha tenido la historia de España y que hicieron un papel muy importante para que hoy seamos lo que somos", ha expresado.

Álvar Fáñez, conocido como Minaya en el Cantar del Mío Cid, fue hermano de Rodrigo Díaz de Vivar y uno de los grandes héroes castellanos de su siglo.

Destacado por su papel como alcaide cristiano de Toledo y capitán general de la frontera del Tajo, su contribución a la consolidación de la ciudad tras la reconquista de 1085 ha sido menos conocida que la de otros protagonistas de la época.

Próxima conferencia en octubre

Por último, Velázquez ha anunciado que la próxima conferencia de este II Ciclo de Novela Histórica será ofrecida por Lorenzo Silva en el mes de octubre.

Asimismo, ha adelantado que en noviembre se celebrará una gran gala en la que se reconocerá la labor a toda una trayectoria en la novela histórica. "La persona galardonada estará a la altura de lo que es la ciudad de Toledo y la novela histórica y de lo que queremos ser como Capital Europea de la Cultura", ha sentenciado Velázquez.