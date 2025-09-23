CiBRA Toledo centrará su edición 2025 en la naturaleza y el respeto al medioambiente: cartel y fechas confirmados

El Festival del Cine y la Palabra (CiBRA) de Toledo ha presentado el cartel de su XVII edición, que rinde homenaje a la naturaleza y al cuidado y respeto por el medioambiente. Además, por primera vez en sus diecisiete ediciones, en el cartel, aparece representada la figura del río Tajo junto a una parte de la ciudad.

Una nueva edición del CiBRA que, además, ya cuenta con fechas confirmadas para llevar a cabo su extensa programación, según ha confirmado la organización en nota de prensa. En esta ocasión, esta cita cultural, ya consolidada en el panorama regional y nacional, se celebrará del lunes 27 de octubre al sábado 8 de noviembre.

De hecho, ese sábado 8 de noviembre es el día elegido para la gala de clausura que, un año más, se realizará en el Palacio de Congresos ‘El Greco’ de Toledo. Una programación que volverá a fusionar cine y literatura y que se celebrará a caballo entre la capital de Castilla-La Mancha y la localidad toledana de La Puebla de Montalbán.

Cartel de Ana Sira

En cuanto al cartel, la diseñadora e ilustradora castellano-manchega, Ana Sira, ha sido la encargada de su diseño. Un diseño que traslada hasta la playa de Safont, con el Alcázar de fondo y con Cortocircuito (la mascota del CiBRA), en la piel de Tarzán, como protagonista.

El estilo, inspirado en el cartoon clásico, pero con un toque contemporáneo, combina líneas sencillas y colores planos con detalles expresivos que buscan captar gestos y atmósferas cotidianas.

La autora ha asegurado que con este diseño, “me interesa que cada personaje tenga personalidad y narrativa, como si formara parte de una película de animación costumbrista".

"Este enfoque permite que la escena, aunque caricaturesca, conserve autenticidad y calidez, haciendo que el espectador sea capaz de reconocer lo que ve”, ha agregado.

Un Festival, el CiBRA, que cuenta con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, y que, además, eleva en esta edición su apuesta por unir los grandes títulos cinematográficos del año con la literatura, dando un mayor protagonismo a destacados nombres de nuestras letras, tanto nacionales como internacionales.