Feciso se suma a la candidatura de Toledo como Capital Cultural creando un premio con su nombre

El Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha (Feciso) se sumará a la candidatura de Toledo como Capital Cultural Europea para 2031 con la creación de un galardón con el mismo nombre. Se entregará durante la gala del 19 de octubre en el Teatro de Rojas de la capital castellanomanchega.

Según ha informado el festival, el reconocimiento será otorgado por el Ayuntamiento de Toledo en un acto que reunirá a profesionales del sector audiovisual y autoridades culturales.

La edición de este año pondrá en valor el compromiso con la diversidad cultural, la educación en valores y la creación de espacios de reflexión a través del cine social. Además, la edición actual simboliza la unión entre generaciones a través de la figura de una abuela y su nieta que observan un mundo lleno de conflictos, marcado por la contaminación, las desigualdades, la violencia y los conflictos bélicos como el que asola la franja de Gaza.

El director del festival, Tito Cañada, ha destacado que la imagen del nuevo cartel resume el espíritu del evento: "Unidas, todas las generaciones pueden luchar por un mundo mejor".

Obras poco comerciales

Durante cuatro meses, Feciso ofrecerá una programación que combina proyecciones de largometrajes y cortometrajes procedentes de todo el mundo.

Incluirá la mayor parte de las obras que no suelen encontrar cabida en los cauces comerciales de la industria cinematográfica, junto a una amplia oferta cultural que incluye presentaciones de libros, documentales, encuentros profesionales, exposiciones y sesiones especiales.