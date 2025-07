Albacete se convierte en un gran escenario con más de 80 propuestas para el Verano Cultural 2025

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de las más de 80 actividades culturales que ofrece el Verano Cultural 2025, que se desarrollará en la ciudad y sus pedanías.

Durante la presentación oficial de la programación, celebrada en el salón de Plenos del Ayuntamiento, Serrano ha estado acompañado por la concejala de Cultura, Elena Serrallé, y otros miembros del equipo de Gobierno.

Allí se ha destacado que esta edición es la más descentralizada hasta la fecha, con espectáculos de música, teatro, poesía, danza, circo, humor y cine pensados para todos los públicos y edades, que llegarán a los 23 barrios y 9 pedanías del municipio. “La cultura es marca Albacete y Albacete es cultura”, ha afirmado el alcalde.

Además, ha subrayado que este Verano Cultural refleja el modelo de ciudad defendido por el equipo de gobierno, basado en una cultura pública, viva y cercana que impulsa la convivencia, el desarrollo económico y la identidad local. Serrano ha reafirmado su compromiso con la cultura como derecho irrenunciable y motor fundamental para la vida de los albaceteños.

Cabe destacar que se ha agradecido la implicación de los artistas, colectivos culturales y servicios técnicos municipales que han hecho posible esta programación, poniendo en valor la labor de la concejalía de Cultura y, especialmente, el trabajo realizado por el servicio de accesibilidad cognitiva de Asprona “Lo hacemos fácil”, que ha adaptado el contenido del programa a lectura fácil para garantizar su accesibilidad.

Presentación programación Verano Cultural 2025

Programación

Actuarán artistas reconocidos como José Corbacho, Agustín Jiménez o Sex Museum, junto a compañías de teatro, danza y circo, y talentos emergentes como jóvenes participantes de La Voz Kids. También destaca la celebración del festival “Oh Poetry 5.0”, en homenaje al poeta Dionisio Cañas, que combinará poesía, música, cine, talleres y actividades paralelas en distintos espacios culturales.

Según detalla la nota de prensa difundida por el Ayuntamiento de Albacete, las raíces culturales de Albacete también tendrán su lugar con grupos folclóricos y espectáculos de copla, flamenco y verbenas para mayores. Todo ello repartido entre plazas, parques, barrios y pedanías como Tinajeros, Abuzaderas o Santa Ana, entre otros.

Ciudad cultural

El programa arranca el 1 de julio con títeres en los parques Edusi y un concierto de la Unión Musical Ciudad de Albacete en la Plaza Mayor. A lo largo del mes se sucederán propuestas como el espectáculo de danza “Sinfonía en el Lejano Oeste”, conciertos de la Banda Sinfónica Municipal, funciones de teatro familiar, cuentacuentos, humor al aire libre y sesiones de cine clásico y actual en espacios como el Parque Abelardo Sánchez.

El mes de agosto continuará con espectáculos teatrales, música en vivo y propuestas originales como “The Power of the 80’s”, que fusiona humor, circo y nostalgia ochentera. También habrá lugar para la danza contemporánea y el flamenco más auténtico con espectáculos como “Made in Albacete 2.0”.