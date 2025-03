Las Cortes y la Real Fundación de Toledo firman un convenio para investigar la historia de Castilla-La Mancha

Las Cortes de Castilla-La Mancha y la Real Fundación de Toledo han firmado este lunes un convenio de colaboración con el objetivo de investigar y difundir la historia de la comunidad autónoma, identificando figuras destacadas y hechos relevantes que han contribuido al bien común o han supuesto aportaciones en el ámbito intelectual, literario, filosófico y político.

El acuerdo, suscrito entre el presidente del Parlamento autonómico, Pablo Bellido, y el vicepresidente del Patronato y presidente de la Junta de Protectores de la Real Fundación de Toledo, Jesús Carrobles, contempla la elaboración de una lista de personajes históricos y la investigación sobre sus aportaciones.

"Es importante contar las historias que han sucedido aquí, que son relevantes, que son importantes, que son destacables y que merecen la pena ser conocidas", ha afirmado Bellido en rueda de prensa.

Aportación de 10.000 euros

El proyecto contará con una financiación inicial de 10.000 euros por parte de las Cortes, con la intención de renovar el convenio anualmente. La información obtenida se difundirá a la ciudadanía a través de distintos soportes mediáticos.

Bellido ha subrayado que el propósito de esta iniciativa es que los castellanomanchegos "conozcan su historia", ya que, aunque la denominación de la región tenga solo 45 años, "lo que no se conoce no se defiende y lo que no se defiende no mejora".

En este sentido, ha destacado la importancia de divulgar los hechos que han forjado la identidad regional.

Historiadores de reconocido prestigio

Por su parte, Carrobles ha detallado que la investigación contará con historiadores de reconocido prestigio a nivel regional y nacional. Ha insistido en que la identidad de Castilla-La Mancha no es reciente, sino que "vemos cómo desde época prehistórica hay un conjunto de territorios en torno al Tajo".

Ha recordado que, a lo largo de las diferentes épocas históricas, "desde visigodos hasta la actualidad pasando por taifas, siempre ha habido una identidad".

El director de la Real Fundación ha reivindicado que Castilla-La Mancha es una región "resultado de un acuerdo al margen de la calle", pero que posee "una realidad de la meseta sur" que forma parte de su identidad histórica.

"No es excluyente, pero de ella hay que sentirse orgulloso", ha concluido.