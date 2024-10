El catedrático castellano-manchego Javier Moreno Luzón, Premio Nacional de Historia de España 2024

El hellinero Javier Moreno Luzón ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia de España 2024 del Ministerio de Cultura por su obra El rey patriota: Alfonso XIII y la nación, a propuesta del jurado reunido este viernes. El premio asciende a una cuantía de 30.000 euros.

El jurado lo ha elegido por "ser una biografía innovadora y por su contribución sustantiva al conocimiento que rompe con el paradigma de la excepcionalidad de la historia española". "Se trata de una obra de especial relevancia para comprender la época de la Restauración y del primer tercio del siglo XX", ha destacado.

Asimismo, ha puesto en valor que, con una escritura brillante y una narrativa poderosa, "el autor inserta una serie de problemáticas y debates historiográficos esenciales como el papel de la Monarquía en la naciente era de las masas, el nacionalismo o la politización de la religión católica".

"Basada en un amplio elenco de fuentes, exhaustiva fundamentación empírica, elegante escritura y maestría en la histórica cultural de la política, Javier Moreno Luzón nos dibuja un excelso retrato de la personalidad de Alfonso XIII, de su época y de la conexión de la institución con la idea de nación española", ha explicado el jurado.

Catedrático en la UCM

Javier Moreno Luzón (Hellín, 1967) es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid, donde desarrolla su labor como docente e investigador desde 1997.

Ha sido ayudante en la UNED y profesor o investigador visitante en centros como Harvard University, la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Sorbonne Université, la London School of Economics and Political Science, la Universidad Metropolitana de Tokio y la Universidad de California, San Diego. Además, ha ejercido como subdirector general del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Cuenta con trabajos sobre clientelismo, partidos, elecciones, parlamentarismo, élites, monarquía y nacionalismo español. También investiga sobre religión y políticas nacionalistas en el siglo XX.

Entre sus libros publicados están, como autor principal, El rey patriota. Alfonso XIII y la nación y Music, Words, and Nationalism. National Anthems and Songs in the Modern Era, como editor científico junto a María Nagore Ferrer.

Además, dirige el Seminario de Historia Santos Juliá (UCM/UNED/Fundación Ortega-Marañón/Fundación Francisco Giner de los Ríos-ILE), de Madrid, y la revista Historia y Política.