Las Cuevas de Hércules del Consorcio de Toledo viajarán a los años 60 y 70 con la exposición 'Rock pinturas'

Las Cuevas de Hércules de Toledo, un espacio gestionado por el Consorcio de la ciudad, acogerán desde este viernes hasta el 6 de octubre la exposición 'Rock pinturas', una muestra con 36 obras del toledano Abelardo (Lalo) González Cabezas.

A través de ella, músicos como Elvis Presley, Janis Joplin, Michael Jackson, Freddie Mercury, Prince, David Bowie, Amy Winehouse, Tina Turner, Mick Jagger y Ronnie Wood se observarán en las paredes del espacio de la época romana.

"Me he inspirado en la música, sobre todo el rock, porque me he criado con esta música y he querido hacer un homenaje en pintura a mis músicos favoritos. Son retratos y utilizo siluetas para crear las sombras y las luces. También me he inspirado mucho en el pop art, que es un estilo que me encanta", ha expresado el artista.

Inauguración con concierto

La inauguración tendrá lugar este viernes a las 18 horas de la tarde y contará con un pequeño concierto de dos guitarras que interpretarán tres temas relacionados con la exposición y el rock de los años 60 y 70.

"Me gustaría que las personas que se acerquen a contemplar la exposición se trasladen a esa época maravillosa de la música que durante toda nuestra vida ha estado presente en algunos de los momentos que hemos vivido", ha sentenciado el pintor.