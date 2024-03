Mabel Lozano pone la guinda al 8-M en Castilla-La Mancha con el corto ganador del Goya

La proyección del documental 'AVA', el trabajo de Mabel Lozano ganador del Premio Goya al mejor corto documental en un acto organizado por la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, ha congregado a más de 100 personas que han llenado el salón de actos de la Cámara de Comercio de Toledo.

La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, ha presentado a Mabel Lozano, quien ha comentado tanto este documental, que versa sobre la trata de personas con discapacidad intelectual, como 'Biografía del cadáver de una mujer', también ganador del Goya en una edición anterior y que igualmente se ha proyectado en la sala.

Una doble proyección que ha puesto fin a los actos que, con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, ha organizado la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha.

Milagros Tolón ha calificado de “talento toledano” a Mabel Lozano, “una embajadora no sólo de su tierra, sino de algo tan importante como es la igualdad en su sentido máximo, no solamente entre hombres y mujeres, sino contra la trata de mujeres. Ha sido una pionera”.

Mabel Lozano, por su parte, se ha mostrado encantada con el acto y se ha ganado, una vez más, el afecto y el aplauso del público. “Me siento querida en mi tierra y reconocida”.

Y ha sido muy clara respecto a la trata de mujeres: “todavía hay que hacer mucho trabajo de educación con los jóvenes de no se compra un ser humano, no queremos que en el siglo XXI exista la esclavitud. Y la esclavitud tiene rostro de mujer, tiene rostro de niña, migrante, que viene buscando lo que todas queremos, una posibilidad para ayudar a tus hijos y para seguir adelante. Por lo tanto, no puede existir la trata sexual”.