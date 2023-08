Dedican una canción al calorazo de Toledo: "No esperes ver lluvia ni el aire correr"

Calor, calor, calor y más calor. Este es sin duda el tema de conversación en fechas como estas en la ciudad de Toledo. Tanto es así, que las altas temperaturas de la capital castellanomanchega, históricamente uno de los puntos más cálidos de España en verano, y sus consecuencias se han colado en la nueva canción de Pachasco, un grupo de música tradicional toledana, a la que no le falta una pizca de ironía.

'Verano en Toledo' es la nueva propuesta de seis jóvenes toledanos que desde hace un tiempo decidieron rescatar la música de sus abuelos y darle una nueva vida. Y vaya si lo han conseguido. Sin renunciar al humor, seña de identidad de una agrupación que utiliza la música manchega para divertirse, define con acierto lo que es vivir un tórrido verano en las calurosas calles de la ciudad imperial.

"Verano en Toledo, no hay nada que hacer. No esperes ver lluvia ni el aire correr", es la primera estrofa de esta composición que no tiene desperdicio y a la que no le falta ni un solo detalle. Tampoco de las sucias aguas del río que abraza a la ciudad se olvidan Daniel, Guille, Alba, Miguel, Jorge y Julia en el que es cuarto lanzamiento: "Sus piedras calientes, me matan de sed. Del Tajo ni un loco querría beber, si acaso en un patio me puedo esconder y esperar hasta el atardecer".

"Si hoy arde la calle, qué vamos a hacer"

"Búscate una sombra trae algo de comer llena ese botijo con algo de beber. Si hoy arde la calle, qué le vamos a hacer, no hay descanso ni al anochecer. La gente en sus casas, se ha vuelto a encerrar. Nadie por la calle, solo el azacán. Agua limpia y fresca seguro traerá, calmando la sed a toda la ciudad", continúa esta jota que mezcla diferentes ritmos de la música tradicional.

Este hit de música manchega, que ya tiene más de 4.500 visualizaciones en YouTube, incluye el sonido del guitarro manchego, el laúd, la pandereta y la percusión, instrumentos habituales en las tres composiciones previas de este grupo: 'Jota de la poda', 'Vals de la primavera' y 'Hay una estrella en Toledo'.

