Cuenca pone a la venta las entradas para los conciertos de su aniversario como Ciudad Patrimonio

El Auditorio de Cuenca ha puesto a la venta este miércoles las entradas para los espectáculos organizados para conmemorar el 25 aniversario de la declaración de Cuenca como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que traerán a la capital al cantaor José Mercé o a la Royal Film Concert Orchestra.

Las localidades, a un precio simbólico de 10 euros, se pueden adquirir ya a través de la página web www.auditoriodecuenca.es, y cuya recaudación irá destinada a la mejora de la accesibilidad del propio escenario "José Luis Perales" en la hoz del río Huécar y de su entorno.

Conciertos

La programación arrancará el 4 de diciembre con un concierto de la Royal Film Concert Orchestra, en el que interpretará algunas de las bandas sonoras de películas memorables.

Un día después, el 5 de diciembre, una de las figuras más relevantes del baile flamenco en España, María Moreno, nominada en tres ocasiones en los Premios Max de las Artes Escénicas actuará también en el Auditorio.

El 6 de diciembre, la agrupación musical Caminero Quinteto ofrecerá su particular fusión de jazz y flamenco, en la que desarrollan un original lenguaje musical impregnado también por la música barroca o la clásica contemporánea.



Por su parte, el cantaor José Mercé, con más 800.000 discos vendidos, será la propuesta para el 7 de diciembre, mientras que del 21 al 30 de diciembre la protagonista en la iglesia de la Merced será "No me hizo Joan Brossa", una obra de teatro de objetos de gran formato sin actores producida por cabosanroque, dúo de artistas sonoros de Barcelona.

Muestras

Al margen de los espectáculos, también se ha organizado una muestra en la Caza Zavala en la que el protagonista es el artista conquense José María Yturralde.

Cuenca fue declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco el 6 de diciembre de 1996.

El programa de actividades con motivo del 25 aniversario ha sido elaborado por el Ayuntamiento de Cuenca a través de la Concejalía de Turismo con el patrocinio del citado Plan de Sostenibilidad Turística y del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, conformado por el Gobierno de España, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca y el propio Consistorio conquense.

