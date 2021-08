Un total de 16 localidades de Castilla-La Mancha disfrutan de música y teatro este fin de semana

Un total de 19 actuaciones de la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha se han programado durante este fin de semana en un total de 16 localidades de cuatro provincias de la región.

Hay que señalar que, de los 16 espectáculos, que se desarrollan desde el viernes hasta el próximo domingo, diez son actuaciones musicales y seis representaciones teatrales que tendrán lugar tanto en grandes como en pequeños municipios, ha informado la Junta en nota de prensa.

Por provincias, se han programado actuaciones en siete municipios de Albacete; en dos localidades de Ciudad Real; en cuatro de Cuenca y en tres localidades de Toledo. La gran mayoría de estas representaciones correrán a cargo de compañías de Castilla-La Mancha.

La Junta destaca, entre otras, las actuaciones de 'Voces de leyenda' de Mapache Events, 'Copla 3.0' de Grupo Inversión SL y 'Lo mejor de los 80 en español' de The Gafapasta. También contamos con las representaciones de 'La bruja Pinreles' de Arauca Media y con 'Historias de la selva' de Arte Fusión Títeres.

Con la programación de todas estas actuaciones, donde se respetarán en todo momento las normas establecidas por las autoridades sanitarias, se demuestra que a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia y de la restricción de los aforos, poco a poco se está recuperando la actividad cultural en la Comunidad Autónoma.

En este sentido, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se ha quiere lanzar un mensaje de agradecimiento tanto a las compañías participantes como a los ayuntamientos que pertenecen a la Red de Artes Escénicas por el esfuerzo que están realizando por impulsar la Cultura.

La temporada de 2021 de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha contará con 122 compañías, las que pondrán en marcha un total de 147 espectáculos en los 173 municipios adheridos a la Red, en los que se tiene previsto representar más 623 actuaciones.

Los musicales serán: Únicos' de Cantares de Coplas; 'Copla 3.0' del Grupo Universión S.L.; 'Made in Spain' de Manchelos; 'Miami Show El Musical' de Mapache Events; 'Voces de Leyenda' también de este grupo musical; 'Camino al andar' de Marfer and Bivalvo; 'Concierto didáctico de órgano' a cargo de Mari Ángeles Jaén; 'This is Sinatra' de Mike Martín; 'Recordando a Nino Bravo' de Serafín Zubiri y su banda; y 'Lo mejor de los 80 en español' de Gafapasta.

Por lo que se refiere a las representaciones teatrales serán: 'La Triste princesa' de Agape Teatro; 'La Bruja Pinreles' de Arauca Media; 'Historias de la Selva' de Arte Fusión Títeres; 'Un concierto mágico' de Good Idea Company, 'Cuando los peces vuelen' de Lachicacharcos; y 'El sastrecillo valiente' de PtClam.

Sigue los temas que te interesan