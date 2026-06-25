Un exnúmero dos de Podemos por Cuenca aparece en un informe de la UCO sobre la supuesta cloaca de Leire Díez

El nombre de Henry Molano (Medellín, Colombia, 1973) ha aparecido en un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con el caso Fontanera, la causa que la Audiencia Nacional instruye contra la presunta cloaca que lideraba la exmilitante socialista Leire Díez.

Una década atrás, este periodista se presentó como número dos de la lista de Podemos por la circunscripción de Cuenca, aunque no obtuvo el escaño al que se postuló.

Molano llegó a España como refugiado en 1999 y ha desarrollado parte de su trayectoria profesional en varios medios de comunicación, entre ellos Televisión Española, Antena 3 y Telemadrid.

En las elecciones generales de diciembre de 2015 buscó, sin éxito, fortuna en la política, aunque Podemos se convirtió en la tercera fuerza política del país y obtuvo 69 diputados en aquellos comicios.

Durante la campaña electoral que llevó al partido de Pablo Iglesias al Congreso, afeó en una entrevista publicada en el blog EC de la Perdomo que su formación hubiera sido objeto de una "cruenta campaña de desinformación e intoxicación" que, según su opinión, habían impulsado determinados poderes mediáticos.

En las últimas semanas, informaciones publicadas por diferentes medios han señalado a Molano como uno de los profesionales contratados por Díez para la supuesta ejecución de actuaciones destinadas a desacreditar al fiscal anticorrupción José Grinda.

En estas labores de inteligencia habría actuado junto al lituano Vytenis Didziulis y bajo la dirección del también colombiano Yohir Akerman, otros dos perfiles relacionados con la información y el espionaje.

Grinda fue denunciado por una mujer por un delito de carácter sexual contra su hija, una causa de la que resultó absuelto. Sin embargo, un despacho de abogados relacionado con Akerman contactó con la presunta víctima para tratar de reabrir la causa.

Con este fin, la joven andaluza acudió a la sede nacional del PSOE para participar en un encuentro celebrado en octubre de 2024 en el que estuvieron, entre otros, el propio Molano, la fontanera y el entonces número dos del partido, Santos Cerdán.

EL ESPAÑOL ha publicado una declaración de la chica ante la UCO. "Allí me presentaron a Santos Cerdán", un dirigente con quien mantuvo una "breve reunión" en la que "hablamos exclusivamente del procedimiento judicial contra Grinda".

El juez Santiago Pedraz investiga el alcance de la red que Díez orquestó. Las diligencias incoadas analizan posibles presiones, extorsiones o intentos de extorsión contra algunos fiscales y jueces que han participado en procedimientos relacionados con los presuntos casos de corrupción que se suceden en torno a Ferraz y Moncloa.

En todo caso, Molano no ha sido imputado por estos hechos.

El informe de la Guardia Civil detalla la denuncia de Grinda —ante su jefe en la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón— sobre el intento de soborno de Díez: le plantearon un destino en el extranjero, la retirada de la denuncia de la "chica de Jaén" y un "ofrecimiento económico" a cambio de información sobre Luzón o de la promoción del archivo de varios casos judiciales.