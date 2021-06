José Bono

El expresidente de Castilla-La Mancha José Bono se ha mostrado siempre próximo a García-Page sin parecer que le tutele. Cuando no ha estado de acuerdo con sus opiniones, si es que alguna vez ha sido así, se lo ha callado.

Este lunes ha sido distinto y Bono, sorprendentemente, ha discrepado con Page en algo tan delicado y sensible como son los indultos a los presos del procés. El expresidente del Congreso nunca ha ocultado su animadversión al independentismo catalán o vasco y, por otro lado, tampoco se ha posicionado generalmente en estas cuestiones al lado de Pedro Sánchez. Sin embargo, en este caso sí lo ha hecho y sus palabras han tenido una gran repercusión mediática al mostrarse partidario de los indultos, o al menos de que Pedro Sánchez recurra a ellos para tratar de buscar una "solución" con Cataluña.

"Sánchez hace bien en buscar soluciones", ha dicho Bono, quien ha recordado que "por estar en contra de aquel estatuto -en referencia al Estatut de 2006- dejó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Años después de todo aquello, el político albaceteño, pese a mantener su rechazo a los independentistas, ve con buenos ojos la necesidad de actuar para tratar de aliviar la crisis territorial.

Y en eso choca con el plantteamiento del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que es el único dirigente socialista que ha mantenido públicamente su oposición a los indultos, aunque no de manera tan contundente como hace un par de semanas. Frente a la opinión de Page, Bono ha insistido que “frente a las dudas que me suscitan los indultos, apoyo al Gobierno y apoyo que esos indultos son una intención de buscar una solución". "Todo lo que dice [García-Page] lo escucho con atención, pero no todos pensamos igual", ha añadido Bono.

Los barones socialistas, más desde la derrota de Susana Díaz en las primarias por el liderazgo del partido en Andalucía, han bajado el tono en relación con el perdón a los políticos independentistas en prisión, casos también de Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, o Javier Lambán, de Aragón.