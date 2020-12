El radical cambio de look de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé sigue en boca de todos, pero este miércoles no es por su renovación o por sus goles. El delantero francés ha hecho incendiar las redes sociales con su última publicación de Instagram. En ella no ha anunciado nada referente a su futuro, ni ha publicado ningún guiño a algún jugador del Real Madrid que ilusione a la afición blanca. La apuesta que ha enseñado el atacante galo ha sorprendido a propios y extraños en el mediodía de este 16 de diciembre.

El nuevo look de Mbappé está caracterizado por el color azul de su pelo. El francés ha copado toda la atención en las redes sociales después de enseñar este cambio de imagen. El jugador ya ha tenido alguna excentricidad más, pero esta última ha dejado muchos comentarios en la publicación por la sorpresa de esta novedad en su cabeza. El galo ha tomado todos los focos este miércoles y seguramente será la imagen del próximo encuentro del PSG.

Los parisinos juegan este miércoles ante el Lorient precisamente, por lo que no tardará en estrenar el nuevo look. El jugador sigue pendiente de su futuro y de lo que sucederá finalmente con su renovación. Mientras tanto, ha preferido mostrar un autoestima diferente, poniéndo énfasis en mostrar que no está pensando un mal momento ni que está demasiado preocupado con lo que suceda en los próximos meses; ni con su contrato, ni con el de Neymar, ni con el de Leo Messi.

Una publicación compartida de Kylian Mbappé (@k.mbappe)

El galo acaba su vinculación con el Paris Saint-Germain en 2022. Desde Madrid no solo están pendientes de estos cambios de look, también de sus decisiones cada vez que conversa con Al-Khelaifi. El futuro del jugador francés traerá mucha cola durante el 2021 y el verano se presenta muy caliente. Kylian Mbappé es protagonista este miércoles, pero todo apunta a que no dejará de serlo a lo largo de toda la temporada con la camiseta que vestirá en el futuro.

