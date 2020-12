El PSG ya negocia las renovaciones de Mbappé y Neymar: "Quieren quedarse"

El PSG no quiere que haya ninguna duda. El club francés, por medio de su jeque Al-Khelaifi, ha confirmado que las negociaciones para renovar a sus dos estrellas ya han comenzado. El máximo representante de la entidad francesa ha subrayado que tanto Neymar como Mbappé "quieren quedarse" en París y, por ende, los rumores sobre una salida este próximo verano no tienen sentido. Es al menos la estrategia de la entidad francesa.

"Empezamos a hablar con Neymar y Kylian, las discusiones serán confidenciales pero tengo mucha confianza. Ambos quieren quedarse con nosotros", ha asegurado tras el encuentro de Champions League a RMC. Sin embargo, cabe destacar que el caso de Neymar es muy diferente al de Mbappé. Mientras el brasileño ha destacado que quiere seguir en el club, el atacante francés no se ha pronunciado al respecto y ha dejado que las noticias sobre su futuro se extiendan en los últimos meses.

Es más, desde un primer momento se viene informando de que Neymar quería seguir en el PSG sin ninguna duda. Manteniendo sus condiciones económicas, y con un peso específico en el equipo, Neymar no veía razones para abandonar el PSG. Por el contrario, Mbappé transmitió hace unos meses su pesimismo sobre continuar en Francia y rechazó la renovación de su contrato, que también acaba en 2022. No se ha pronunciado y ese silencio ha hecho temblar a la capital francesa.

Es por ello que el Real Madrid aumentó su seguimiento del jugador y los nexos entre ambos han generado gran interés. El club merengue siempre se ha fijado en Mbappé y durante varias temporadas se ha hablado de la posibilidad de un fichaje. Pero no ha sido hasta este próximo verano cuando la operación se ha visto más viable. Si Mbappé no renueva, el PSG no tendría más opciones que buscar un traspaso. Y el Real Madrid, que mantiene buenas relaciones con la entidad francesa, sería un gran destino.

El conjunto presidido por Florentino Pérez no fichó este último verano, ha cerrado unas grandes cuentas en el ejercicio marcado por la Covid-19 y ha fijado el siguiente mercado invernal como una oportunidad. Si la pandemia lo permite, el Real Madrid buscará refuerzos externos y Mbappé es el objetivo número uno.

Las exigencias de Mbappé

Las negociaciones entre el PSG y Mbappé van a ser imposibles de frenar. Y el jugador tampoco se va a negar a ello. Por ello, el galo ha trasladado a la entidad cuáles son sus exigencias para pensarse una renovación. Mbappé quiere triunfar, no solo en Francia, sino también en Europa. Y eso tiene un nombre: poder ganar la Champions League.

La pasada temporada estuvieron muy cerca en una de las ediciones más raras de la historia. De hecho, desperdiciaron una oportunidad casi única de hacerse con un título cuando ni Real Madrid ni Barcelona habían podido avanzar como se preveía. Tampoco el Atlético de Madrid. Pero, pese a llegar a la final, un gran Bayern les apartó de la gloria. Mbappé quiere que el PSG arme un equipo capaz de hacerse con dicho título y la duda es si es compatible fichar con retener al francés.

