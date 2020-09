El descuido de la novia de Stefano Sensi que puede acabar en sanción

La novia de Stefano Sensi, la modelo Giulia Amodio, ha podido comprometer seriamente al jugador del Inter de Milán. Esta publicó una foto en su cuenta de Instagram, donde tiene 128.000 seguidores, subido a un patinete eléctrico sin casco y con ella en el mismo vehículo portando un perro bajo su brazo. En la imagen se puede ver como ingringe las normas de tráfico, pero también el reglamento interno del club.

Ahora Sensi se enfrenta a una posible sanción por parte del Inter. Estas actitudes siempre son prohibidas por las entidades ya que se pone en serio riesgo al integridad física del jugador. Una lesión producida por ir en un vehículo de estas proporciones podría dejar fuera de juego a un miembro de la plantilla tan trascendental como el centrocampista.

El descuido de Giulia provocó un importante revuelo en el Inter y entre sus aficionados. De hecho, la fotografía ya no está disponible en su cuenta de Instagram. Los interistas comenzaron a bromear con la posibilidad de que el italiano se volviera a lesionar después de que haya tenido bastantes problemas físicos recientemente. Las críticas hacia la actitud del jugador del conjunto milanés siguen produciéndose.

Giulia Amodeo y Stefano Sensi, encima del patinete

Todo esto sucede además con una situación de la Serie A convulsa. El campeonato italiano podría tener que parar la temporada después de los positivos en el Genoa. Desde el Gobierno se ha instado a que se pare hasta después del parón internacional. Todo se está debatiendo en el entorno de la organización y antes de que comience una nueva jornada se valorará el aplazamiento de la próxima jornada.

Como Piqué

La temporada pasada Gerard Piqué volvió a ser el centro de atención durante la previa del Barça - Espanyol. El encuentro que terminó en triunfo culé, que le volvió a tener como protagonista por sus comentarios hacia el árbitro y que confirmó el descenso de los pericos se comenzó a jugar casi desde las 20 de la tarde, cuando el central llegaba al Camp Nou en una bici eléctrica.

El jugador azulgrana asustó hasta a los aficionados que había en la entrada del parking del feudo del Barça. Piqué entró a una alta velocidad al estadio, pero no lo suficiente como para que todos se dieran cuenta de que era él. Desde las redes sociales se vendió como una nueva genialidad de Gerard, pero otros muchos lo vieron como una imprudencia y como una forma más de dar que hablar del defensa.

La realidad es que el jugador no midió los riesgos que tenía esta cuestión. Por muy eco que sea ir en bicicleta, Piqué iba en una bici eléctrica de 10.000 euros e iba a una gran velocidad. No había necesidad de entrar en el Camp Nou así, podía haberlo hecho más despacio sin tanta sensación de peligro. Por si fuera poco, no llevaba casco, aunque dentro del centro urbano de la ciudad no sea obligatorio. Es reglamentario, pero también es recomendable que un jugador de ejemplo con medidas de seguridad vial.

[Más información: Piqué se salta el código de conducta del Barça: llega al partido en bici, sin casco y sin mascarilla]