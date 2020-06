Alana Martina conquista a Georgina Rodríguez y a Instagram: el chocolate y Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ya ha vuelto a los entrenamientos con la Juventus de Turín de cara al próximo reinicio de la Serie A ya el fin de semana del 20 de junio. Hasta Italia viajó con el resto de su familia después de pasar la mayor parte del confinamiento en Portugal junto al resto de sus seres queridos.

El futbolista vive en Turín junto a Georgina Rodríguez y sus cuatro hijos. Tanto uno como otro presumen de familia siempre que pueden en las redes sociales y ahora ha sido una publicación en las stories de la española de origen argentino la que se ha viralizado. En este vídeo la modelo no es la protagonista...

Es Alana Martina, la hija biológica en común de Cristiano y Gio, la que protagoniza este tierno vídeo en el que se la puede ver comiendo y dejando claro el alimento que no le gusta a 'papá' Ronaldo que coman sus hijos.

La respuesta de Alana Martina a Georgina Rodríguez sobre qué no les deja comer Cristiano Ronaldo

"No, chocolate no, papá enfadar", dijo la pequeña Alana Martina con su tierna voz. Georgina, intentando aguantar la risa le dijo a la niña: "Pero nadie está comiendo chocolate. ¿Qué comes? Fruta". Además de Alana, también se puede ver comiendo este sano postre a los otros dos pequeños de la casa, los mellizos Eva y Mateo, y pendiente de todos Cristiano Jr.

