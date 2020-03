Manolo Lama bautiza a Ibai Llanos y este le trolea en Twitter

LaLiga Santander Challenge, también conocida como La Liga de Ibai Llanos, ha amenizado el segundo fin de semana de confinamiento impuesto por el Gobierno de España para frenar la propagación del coronavirus.

Un futbolista de cada equipo de Primera División se ponía a los mandos de su club para jugar este torneo que tantas miradas ha acaparado y cuyos beneficios irán destinados a la investigación y lucha contra la pandemia.

También comentaristas como el famoso Manolo Lama. El periodista de la Cadena COPE y Gol protagonizó un comentadísimo encuentro con el propio Ibai Llanos, al que no dudó en rebautizar con el nombre de Unai.

Manolo y Unai, el encuentro de dos generaciones.

Es que no se puede ser más crack que @IbaiLlanos y @lamacope. #LaLigaSantanderChallenge pic.twitter.com/xOUKd0Pca8 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) March 21, 2020

Después de la presentación de Ibai, Lama comenzaba sorprendiendo a todos: "A mí esto de que te llames Ibai... Me gusta más Unai". "Yo te he bautizado como Unai porque esto de Ibai me parece hasta feo", continuaba el popular periodista deportivo.

Ibai, nombre de compositor

"Eres Unai para mí e Ibai para el resto", afirmaba un Manolo Lama que fue más allá: "Unai tiene nombre de futbolista, Ibai tiene nombre de compositor o puede que de las dos cosas". Llanos recogió el guante y le contestó: "Manolo, lo que tú digas". Pero Ibai se tomó su venganza después en Twitter.

El típico padre 58 años que se conecta por primera vez en su vida a Skype para hablar con su hijo que se ha ido de erasmus a Noruega pic.twitter.com/xg9d5KiVts — Ibai (@IbaiLlanos) March 21, 2020

"El típico padre de 58 años que se conecta por primera vez en su vida a Skype para hablar con su hijo que se ha ido de Erasmus a Noruega", escribía Ibai Llanos en su red social junto a una foto de Manolo Lama.

