Take Kubo y su respuesta más picante: de dónde son las mujeres más guapas, ¿Colombia o Japón?

El parón por el coronavirus está dejando mucho tiempo libre a los futbolistas. Algunos están aprovechando para enseñar sus costumbres en sus casas, otros dan consejos de cómo pasar el tiempo en este largo período que va a pasar la población en sus domicilios y otros aprovechan para verse a través de directos en las redes sociales donde aceptan preguntas de los aficionados y las responden.

Este lunes Take Kubo y el Cucho Hernández han compartido con los seguidores mallorquinistas un rato de su día para que les pregunten intimidades sobre el vestuario bermellón o sobre ellos mismos. Los dos jóvenes jugadores son grandes amigos. El Real Mallorca recurrió a los servicios de estas dos perlas del fútbol mundial para luchar por la salvación y hasta la fecha estaban respondiendo a esa responsabilidad.

El cachondeo en el directo de Instagram con los dos jugadores era tal que otro compañero de la plantilla, Martin Valjent, le retó a que dijera de dónde eran más guapas las chicas y le dio dos opciones, Colombia, de donde es el Cucho, o Japón, el país natal de Kubo.

La respuesta más picante de Take Kubo sobre de dónde son las mujeres más guapas

"Tengo mucho orgullo por las japonesas, me encantan las japonesas, que nadie traduzca esto por favor. Martin estará contento. De las fotos que me enseñaste tú... las colombianas... Teniendo en cuenta que soy japonés, me gustan más las japonesas, pero las colombianas son muy lindas", explicó el jugador cedido por el Real Madrid durante el directo.

