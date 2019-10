La periodista Lucía Villalón regresa a España tras hacer las Américas

Muchos conocieron a Lucía Villalón por la relación sentimental que mantuvo con Chicharito. Sin embargo, los fieles al Real Madrid ya conocían su rostro por trabajar en la televisión del club blanco. Y es que la cántabra es mucho más que la 'novia de' o la 'ex de'. Natural de Santander, la periodista ha trabajado en La Sexta, Antena 3 o Realmadrid TV. En el año 2015 cubrió el Mundial de Fórmula 1 y de ahí a cruzar el charco y cubrir en medios del otro lado del Atlántico el pasado Mundial de Rusia.

Ahora Lucía Villalón vuelve a los orígenes y regresa a España para comenzar una nueva aventura profesional. La periodista no ha dado pistas de cuál es ese proyecto que le ilusiona y por el que deja atrás la última etapa de su vida. Pero así lo ha anunciado en Instagram. Un vídeo en el que la cántabra de 31 años se emociona por cerrar este capítulo profesional que le llevó a otra punta del mundo.

"Allá va... perdonadme si no me salen bien las palabras... si me agobio o si me emociono... hay decisiones en esta vida muy complicadas y las personales son las más difíciles... pero alguien me dijo una vez que 'solo nos podemos arrepentir de aquello que no hacemos... y no de lo que hacemos'. Gracias de corazón a todos", ha escrito Villalón en su red social acompañando al vídeo del anuncio.

