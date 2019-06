Los mensajes "coquetos" que recibió Kinsey Wolanski de jugadores del Liverpool

La repercusión mundial que ha tenido la invasión al campo del Wanda Metropolitano por parte de Kinsey Wolanski no se puede medir con palabras. La modelo estadounidense revolucionó la final de Champions League lo que ha provocado el incremento en su estatus social y económico.

Este episodio mediático tuvo efectos inmediatos para la joven de 22 años. Según ha desvelado el diario The Sun, Wolanski recibió mensajes por parte de algunos jugadores del Liverpool: "No voy a revelar ningún nombre pero un par de jugadores del Liverpool me enviaron mensajes coquetos después de que interrumpiera el juego".

Además, confesó que uno le envió "emoticonos de corazón" mientras que el otro le lanzó el siguiente mensaje: "Te he visto en el partido". No obstante, la modelo hizo caso omiso a los mensajes: "No respondí porque ya tengo novio".

Ver esta publicación en Instagram Did I distract #8 a little too much? Una publicación compartida de Kinsey Wolanski (@kinsey_sue) el 1 Jun, 2019 a las 4:51 PDT

Kinsey Wolanski ha logrado numerosos objetivos con este acto. Por un lado, vio como su cuenta de Instagram alcanzaba los dos millones de seguidores, y por el otro, consiguió una gran publicidad para el canal de contenido para adultos de su novio, el youtuber Vitaly Zdorovetskiy.

"Para cuando tenga 30 años planeo tener el suficiente dinero como para retirarme e irrumpir en la Champions League solo me ayuda a conseguirlo. No hizo daño a nadie y fue solo un poco de diversión", apuntó.

Por último, habló sobre la reacción de su familia ante el episodio durante la fina de Champions, ya que su padre es un sheriff del Departamento de Policía de Los Ángeles. "Papá se sintió aliviado de que llevara bañador cuando lo hice y no estuviera completamente desnuda", confesó.

